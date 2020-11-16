Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 9 832 людей
За минулу добу одужали 2 753 особи
В Україні за минулу добу, 15 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 9 832 людей. Це на 849 осіб менше, ніж у попередній день (10681). Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також відомо, що одужали 2 753 особи (у попередній день 2633), а 94 – померло від ускладнень (вчора 95 людина).
За останню добу захворіло 354 дитини та 360 медпрацівників.
Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 листопада в країні, захворіло – 545 689 осіб, одужало – 244 197 осіб, летальних випадків – 9 697, проведено ПЛР-тестувань – 3 941 651.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 51 499 випадків;
Вінницька область – 13 948 випадків;
Волинська область – 18 936 випадків;
Дніпропетровська область – 22 069 випадків;
Донецька область – 17 201 випадок;
Житомирська область – 22 847 випадків;
Закарпатська область – 19 559 випадків;
Запорізька область – 19 291 випадок;
Івано-Франківська область – 28 440 випадків;
Київська область – 25 141 випадок;
Кіровоградська область – 3 710 випадків;
Луганська область – 5 169 випадків;
Львівська область – 37 466 випадків;
Миколаївська область – 12 633 випадки;
Одеська область – 33 415 випадків;
Полтавська область – 15 262 випадки;
Рівненська область – 25 210 випадків;
Сумська область – 18 324 випадки;
Тернопільська область – 23 757 випадків;
Харківська область – 48 179 випадків;
Херсонська область – 7 126 випадків;
Хмельницька область – 23 136 випадків;
Черкаська область – 13 478 випадків;
Чернівецька область – 28 336 випадків;
Чернігівська область – 11 557 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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До слова, у світі станом на 16 листопада коронавірусом заразилися вже 54,818,483 людини. Від початку пандемії одужало 38,140,650 осіб, а кількість померлих зросла до 1,324,530 людей.