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    Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 9 832 людей

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    Минулої доби померло 94 людини - Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 9 832 людей
    Минулої доби померло 94 людини

    За минулу добу одужали 2 753 особи

    В Україні за минулу добу, 15 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 9 832 людей. Це на 849 осіб менше, ніж у попередній день (10681). Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Також відомо, що одужали 2 753 особи (у попередній день 2633), а 94 – померло від ускладнень (вчора 95 людина).

    За останню добу захворіло 354 дитини та 360 медпрацівників.

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 листопада в країні, захворіло – 545 689 осіб, одужало – 244 197 осіб, летальних випадків – 9 697, проведено ПЛР-тестувань – 3 941 651.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.

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    Кількість захворювань в регіонах:

    м. Київ – 51 499 випадків;

    Вінницька область – 13 948 випадків;

    Волинська область – 18 936 випадків;

    Дніпропетровська область – 22 069 випадків;

    Донецька область – 17 201 випадок;

    Житомирська область – 22 847 випадків;

    Закарпатська область – 19 559 випадків;

    Запорізька область – 19 291 випадок;

    Івано-Франківська область – 28 440 випадків;

    Київська область – 25 141 випадок;

    Кіровоградська область – 3 710 випадків;

    Луганська область – 5 169 випадків;

    Львівська область – 37 466 випадків;

    Миколаївська область – 12 633 випадки;

    Одеська область – 33 415 випадків;

    Полтавська область – 15 262 випадки;

    Рівненська область – 25 210 випадків;

    Сумська область – 18 324 випадки;

    Тернопільська область – 23 757 випадків;

    Харківська область – 48 179 випадків;

    Херсонська область – 7 126 випадків;

    Хмельницька область – 23 136 випадків;

    Черкаська область – 13 478 випадків;

    Чернівецька область – 28 336 випадків;

    Чернігівська область – 11 557 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Як повідомлялося, вчені розповіли, який показник крові вказує на важку форму Covid-19.

    До слова, у світі станом на 16 листопада коронавірусом заразилися вже 54,818,483 людини. Від початку пандемії одужало 38,140,650 осіб, а кількість померлих зросла до 1,324,530 людей.

    Теги: Київ Волинська область Запорізька область Чернівецька область Максим Степанов вірус коронавірус
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