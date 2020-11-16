  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Маски необхідно носити і після масової вакцинації – головний інфекціоніст США

    • Розсилка
    Ентоні Фаучі:&nbsp;Я б рекомендував людям не відмовлятися від усіх протиепідемічних заходів - Маски необхідно носити і після масової вакцинації – головний інфекціоніст США
    Ентоні Фаучі: Я б рекомендував людям не відмовлятися від усіх протиепідемічних заходів
    Фото: NIAID/Flickr

    Вакцина може бути ефективною на 90%, але не завжди можна знати, наскільки вакцина ефективна для конкретної людини

    Вакцина дозволить розслабитись і зніме тривогу через можливість заразитись, втім повністю відмовитись засобів захисту в час пандемії не рекомендовано. Як повідомляє Голос Америки, про заявив головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі.

    «Я б рекомендував людям не відмовлятися від усіх заходів охорони здоров’я лише тому, що ви отримали вакцину», – заявив Фаучі в інтерв’ю телеканалу CNN.

    За словами Фаучі, навіть якщо загалом для населення вакцина може бути ефективною на 90-95%, ви не завжди знаєте, наскільки вона ефективна саме для вас.

    Фаучі також сказав, що сам він, як тільки отримає вакцину, не зможе спокійно відмовитись від усіх захисних засобів.

    У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

    9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Євросоюз одразу ж заявив про намір закупити 300 мільйонів доз цієї вакцини. Також ВООЗ покладає великі надії на Covid-вакцину Pfizer. 

    За даними ЗМІ, недоліком вакцини є необхідність її зберігання при дуже низькій температурі мінус 70 градусів за Цельсієм.  Відсутність екстремально низьких температур потенційно може привести до псування великої кількості вакцини.

    З початку пандемії у світі на Covid-19 вже захворіло майже 55 млн людей.

    Читайте також: Розробник вакцини BioNTech: світ повернеться до звичайного життя до кінця 2021 року
    Теги: США лікар вакцинація ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies