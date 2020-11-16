Маски необхідно носити і після масової вакцинації – головний інфекціоніст США

Ентоні Фаучі: Я б рекомендував людям не відмовлятися від усіх протиепідемічних заходів

Вакцина може бути ефективною на 90%, але не завжди можна знати, наскільки вакцина ефективна для конкретної людини

Вакцина дозволить розслабитись і зніме тривогу через можливість заразитись, втім повністю відмовитись засобів захисту в час пандемії не рекомендовано. Як повідомляє Голос Америки, про заявив головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі.

«Я б рекомендував людям не відмовлятися від усіх заходів охорони здоров’я лише тому, що ви отримали вакцину», – заявив Фаучі в інтерв’ю телеканалу CNN.

За словами Фаучі, навіть якщо загалом для населення вакцина може бути ефективною на 90-95%, ви не завжди знаєте, наскільки вона ефективна саме для вас.

Фаучі також сказав, що сам він, як тільки отримає вакцину, не зможе спокійно відмовитись від усіх захисних засобів.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Євросоюз одразу ж заявив про намір закупити 300 мільйонів доз цієї вакцини. Також ВООЗ покладає великі надії на Covid-вакцину Pfizer.

За даними ЗМІ, недоліком вакцини є необхідність її зберігання при дуже низькій температурі мінус 70 градусів за Цельсієм. Відсутність екстремально низьких температур потенційно може привести до псування великої кількості вакцини.

З початку пандемії у світі на Covid-19 вже захворіло майже 55 млн людей.