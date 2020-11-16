У світі на Covid-19 вже захворіло майже 55 млн людей

Кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 1,299,409 людей

Від початку пандемії одужало понад 38 млн людей

У світі станом на 16 листопада коронавірусом заразилися вже 54,818,483 людини. Про це свідчать дані Worldometer.

Від початку пандемії одужало 38,140,650 осіб, а кількість померлих зросла до 1,324,530 людей.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (11 032 095), Індія (8 814 579), Бразилія (5 863 093), Франція (1 915 713), Росія (1 910 149), Іспанія (1 458 591), Велика Британія (1 372 884), а також Аргентина (1 310 491), Колумбія (1 198 746), Італія (1 178 529) та Мексика (1 006 522).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (246 206), Бразилії (165 798), Індії (129 635) та Мексиці (98 542).

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Як повідомлялося, в Україні за добу, 14 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10681 людини. Також відомо, що одужали 2633 особи (у попередній день 4962), а 95 – померло від ускладнень (вчора 191 людина). За останню добу захворіло 420 дітей та 391 медпрацівник. Загалом від початку пандемії станом на ранок 15 листопада в країні, захворіло – 535857 осіб, одужало – 241444 осіб, летальних випадків – 9603, проведено ПЛР-тестувань – 3912966.