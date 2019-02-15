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    Нетаньягу не зміг вилетіти з Варшави: зламався літак

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    Літак ізраїльського прем'єра, Boeing 777, був пошкоджений тагячем - Нетаньягу не зміг вилетіти з Варшави: зламався літак
    Літак ізраїльського прем'єра, Boeing 777, був пошкоджений тагячем

    З Ізраїлю до Варшави вирушає новий літак для повернення на батьківщину прем'єр-міністра і решти делегації

    Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не зміг у запланований час вилетіти з польської столиці Варшави через поломку літака. Про це The Times of Israel.

    Нетаньягу у п'ятницю був змушений продовжити свою поїздку до Варшави після того, як в літаку, в якому він повинен був летіти додому, була виявлена несправність безпосередньо перед зльотом.

    Як повідомляється, літак ізраїльського прем'єра, Boeing 777, був пошкоджений тагячем, який врізався у нього, коли Нетаньягу збирався відлетіти, відразу після опівночі.

    Авіакомпанія повідомила, що з Ізраїлю до Варшави вирушає новий літак для повернення на батьківщину прем'єр-міністра і решти делегації. Чиновник з офісу Нетаньягу сказав, що новий рейс повинен покинути Варшаву близько 9:30 ранку.

    Нетаньягу, його дружина і члени делегації повернулися у готель InterContinental Warszawa, де вони перебували з вівторка.

    Джерело: УНН

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