Нетаньягу не зміг вилетіти з Варшави: зламався літак



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Літак ізраїльського прем'єра, Boeing 777, був пошкоджений тагячем

З Ізраїлю до Варшави вирушає новий літак для повернення на батьківщину прем'єр-міністра і решти делегації

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не зміг у запланований час вилетіти з польської столиці Варшави через поломку літака. Про це The Times of Israel.

Нетаньягу у п'ятницю був змушений продовжити свою поїздку до Варшави після того, як в літаку, в якому він повинен був летіти додому, була виявлена несправність безпосередньо перед зльотом.

Як повідомляється, літак ізраїльського прем'єра, Boeing 777, був пошкоджений тагячем, який врізався у нього, коли Нетаньягу збирався відлетіти, відразу після опівночі.

Авіакомпанія повідомила, що з Ізраїлю до Варшави вирушає новий літак для повернення на батьківщину прем'єр-міністра і решти делегації. Чиновник з офісу Нетаньягу сказав, що новий рейс повинен покинути Варшаву близько 9:30 ранку.

Нетаньягу, його дружина і члени делегації повернулися у готель InterContinental Warszawa, де вони перебували з вівторка.

Джерело: УНН