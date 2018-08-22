Невідомі намагаються розігнати наметове містечко зоозахисників під мерією Миколаєва



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Фото: mknews Зоозахисники у Миколаєві

Активісти вже декілька днів знаходяться під міською радою

У середу пізно ввечері під міською радою Миколаєва невідомі намагаються розігнати наметове містечко зоозахисників.

Про це повідомили в організації UAnimal у Facebook.

Хто саме намагається витіснити активістів не повідомляється.

Нагадаємо активісти вже декілька днів знаходяться під міською радою із вимогою до мера виконати рішення міської ради і зняти з посади голову комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Голобродського, який, за словами зоозахисників, «вбив десятки тварин».