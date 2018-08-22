  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Невідомі намагаються розігнати наметове містечко зоозахисників під мерією Миколаєва

    • Розсилка
    Зоозахисники у Миколаєві - Невідомі намагаються розігнати наметове містечко зоозахисників під мерією Миколаєва
    Фото: mknews
    Зоозахисники у Миколаєві

    Активісти вже декілька днів знаходяться під міською радою

    У середу пізно ввечері під міською радою Миколаєва невідомі намагаються розігнати наметове містечко зоозахисників.

    Про це повідомили в організації UAnimal у Facebook.

    Хто саме намагається витіснити активістів не повідомляється.

    Нагадаємо активісти вже декілька днів знаходяться під міською радою із вимогою до мера виконати рішення міської ради і зняти з посади голову комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Голобродського, який, за словами зоозахисників, «вбив десятки тварин».

    активісти Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ