Невідомі намагаються розігнати наметове містечко зоозахисників під мерією Миколаєва
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Фото: mknews
Зоозахисники у Миколаєві
Активісти вже декілька днів знаходяться під міською радою
У середу пізно ввечері під міською радою Миколаєва невідомі намагаються розігнати наметове містечко зоозахисників.
Про це повідомили в організації UAnimal у Facebook.
Хто саме намагається витіснити активістів не повідомляється.
Нагадаємо активісти вже декілька днів знаходяться під міською радою із вимогою до мера виконати рішення міської ради і зняти з посади голову комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Голобродського, який, за словами зоозахисників, «вбив десятки тварин».