Російський слід? Біля адмінкордону з Кримом викрали українського військового



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Боєць перед зникненням ніс службу на спостережному посту на півострові Чонгар Фото: ЕРА

Неподалік спостережного посту виявлені сліди боротьби

У суботу, 30 травня, близько п'ятої години ранку, біля адмінкордону з окупованим РФ Кримом зник військовослужбовець одного із підрозділів Збройних сил України.

Про це повідомили у Військовій службі правопорядку у Збройних силах України.

Зазначається, що боєць перед зникненням ніс службу на спостережному посту на півострові Чонгар.

«З моменту зникнення військовослужбовця відразу розпочалися пошукові заходи, однак вони не дали результатів. Військовослужбовець на телефонні дзвінки не відповідає, місцезнаходження його невідоме. За попередньою інформацію, військовослужбовця під час несення служби було викрадено», – йдеться у повідомленні.

У Військовій службі правопорядку додають, що неподалік спостережного посту були виявлені сліди боротьби з невідомими особами.

«На даний час вживаються всі необхідні заходи щодо встановлення місця знаходження військовослужбовця. Матеріали щодо даної події оперативно передані до правоохоронних органів», – резюмували у відомстві.

Експредставник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін вважає, що за викраденням військового стоять росіяни.

«Сьогодні на Чонгарі біля адмінмежі з Кримом зник військовослужбовець. Вкрай ймовірно окупанти викрали його в рамках заходів реагування на успішні навчання Збройних сил України на Арабатці та Азові. Викрадення росіянами бійця – це чергове підтверждення того, що йде війна, а не телешоу», – написав Бабін у Facebook.