Незадоволення росіян владою невпинно зростає – останні соцопитування



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А більш сильне бажання протестувати висловлюють ті, хто знає про реальні акції протесту

У росіян зростає готовність брати участь в масових протестах, хоча частка громадян, які вважають можливими такі акції там, де вони живуть, знижується. Про це йдеться у травневому опитуванні «Левада-центру».

При цьому частка респондентів, готових протестувати проти падіння рівня життя (27%), вперше перевищила частку тих, хто говорить про ймовірності самих протестів (26% проти 41% в липні 2018 г.). Мінімуму з весни 2018 р досягла і частка тих, хто вважає можливими протести з політичними вимогами (24%), хоча до них готові приєднатися 22% (в липні 2018 року, після оголошення про пенсійну реформу, таких було 23%, у березні 2018 році лише 6%).

Соціологи також з'ясували, чи знають росіяни про найгучніші протести останнього часу. Найбільше люди поінформовані про акції в Єкатеринбурзі проти будівництва храму в сквері: 17% уважно за цим стежили і 42% щось чули. Про протести проти сміттєвого полігону в Архангельській області і мітингах в Інгушетії проти зміни кордону з Чечнею знають або чули відповідно 35 і 26% опитаних. При цьому серед тих, хто чув хоча б про одну з цих подій, частка готових протестувати становить 39%.