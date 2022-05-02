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    Незаконний виїзд за кордон під час воєнного стану: що чекає на порушників

    Людина, яка отримала повістку, але покинула територію України, відповідатиме перед законом - Незаконний виїзд за кордон під час воєнного стану: що чекає на порушників
    Людина, яка отримала повістку, але покинула територію України, відповідатиме перед законом
    фото з відкритих джерел

    Людина, яка отримала повістку, але покинула територію України, відповідатиме перед законом

    Проти військовозобов'язаних громадян, які під час дії в Україні воєнного стану незаконно перетнули державний кордон, будуть порушені кримінальні справи. Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач під час брифінгу 2 травня.

    За його словами, людина, яка отримала повістку, але покинула територію України, відповідатиме перед законом.

    «Щодо військовозобов'язаних, які отримали повістки: якщо будуть виявлені факти, що вони виїхали за кордон незаконним способом – таким чином вони ухилилися від виконання своїх обов'язків законним способом. За це чинним законодавством передбачена кримінальна відповідальність. Тобто ці люди буду кримінально переслідуватися, згідно із законодавством України», – сказав Горбач.

    Він наголосив, що відповідальність також розповсюджується на тих, хто сприяв незаконному виїзду військовозобов'язаних громадян за кордон. Зазначимо, що незаконне перетинання державного кордону України нині карається позбавленням волі на строк до трьох років.

    Відомо, що у Верховній Раді України зареєстрували новий законопроєкт про внесення змін до Кримінального та Процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України для чоловіків під час дії воєнного стану. Там пропонують саджати до в'язниці порушників на строк від трьох до п'яти років.

    Нагадаємо, раніше помічник голови Державної прикордонної служби та її речник Андрій Демченко розповів в інтерв'ю «Главкому», що шахраї беруть за нелегальний перетин кордону $2,5–3 тисяч.

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    Теги: росія окупанти кримінал ЗСУ війна мобілізація Україна кордон окупація #stoprussia
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    Незаконний виїзд за кордон під час воєнного стану: що чекає на порушників