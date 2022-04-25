ЗСУ одним пострілом знищили російську техніку, яка виїхала на засіяне поле (відео)

Наслідки влучення добре видно на відео, що зняте із дрона

Російська машина виїхала з лісопосадки і прямо по засіяному полю рушила до ґрунтової дорог

Українські військові влучним пострілом знищили російську БМП, яка виїхала на засіяне поле. Внаслідок вибуху вежу з гарматою БМП відірвало та кинуло на десять метрів, весь екіпаж загинув. Про це повідомляє пресслужба 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади.

«Російська машина виїхала з лісопосадки і прямо по засіяному полю рушила до ґрунтової дороги. Однак зразу була засічена нашими бійцями. Якийсь час БМП намагалася маневрувати, це видно зі слідів від гусеничних траків», – йдеться в повідомленні.

Але маневри тривали недовго – за кілька секунд їм поклав край влучний постріл із протитанкового ракетного комплексу.

Наслідки влучення добре видно на відео, що зняте із дрона.

Як повідомлялося, аеророзвідники Держприкордонслужби за допомогою дрона виявили на Харківщині танк, бойовий броньований автомобіль та бліндажі з живою силою росіян. Збройні Сили України завдали ударів по всіх позиціях окупантів.

Раніше повідомлялося, що Повітряні сили Збройних сил України знищили над Харківською областю двомісний російський бомбардувальник. Нагадаємо, станом на ранок 25 квітня Росія вже втратила в Україні 181 літак. Таким чином, тепер ця кількість зросла до 182.

Також наші захисники вибили окупантів з п'яти населених пунктів на Миколаївщині.