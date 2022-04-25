ЗСУ на сході знищили понад півтори сотні окупантів за добу
Наші захисники тричі дали відсіч ворогу
фото з відкритих джерел
Рашисти зазнають значних втрат
Протягом доби, 25 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили три атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Про це повідомила пресслужба угруповання.
Українські захисники знищили:
- особового складу – до 160;
- танків – 3;
- БТР – 1;
- БМП – 4;
- АТТ – 12;
- артилерійських систем – 2;
- зенітна установка – 1;
- БПЛА – 2.
Тривають бої, йдеться в повідомленні.
Напередодні угруповання «Схід» ліквідувало за добу до 130 окупантів.
Нагадаємо, ЗСУ взяли у полон окупанта, якого дружина просила ґвалтувати українок.
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