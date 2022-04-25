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    Події в Україні

    ЗСУ на сході знищили понад півтори сотні окупантів за добу

    Наші захисники тричі дали відсіч ворогу - ЗСУ на сході знищили понад півтори сотні окупантів за добу
    Наші захисники тричі дали відсіч ворогу
    фото з відкритих джерел

    Рашисти зазнають значних втрат

    Протягом доби, 25 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили три атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Про це повідомила пресслужба угруповання.

    Українські захисники знищили:

    • особового складу – до 160;
    • танків – 3;
    • БТР – 1;
    • БМП – 4;
    • АТТ – 12;
    • артилерійських систем – 2;
    • зенітна установка – 1;
    • БПЛА – 2.

    Тривають бої, йдеться в повідомленні.

    Напередодні угруповання «Схід» ліквідувало за добу до 130 окупантів.

    Нагадаємо, ЗСУ взяли у полон окупанта, якого дружина просила ґвалтувати українок.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ на сході знищили понад півтори сотні окупантів за добу