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    Незрозуміла смерть моряків у Кабо-Верде: на місце подій виїхав український консул

    • Сьогодні, 06:38
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    <span>Корабель&nbsp;</span><span>Atlantic Harmony, на якому працювали українці&nbsp;</span>
    Корабель Atlantic Harmony, на якому працювали українці 

    В Україні обмаль інформації про смерть моряків, рідні жертв б’ють на сполох

    Біля берегів Кабо-Верде на борту судна Atlantic Harmony знайшли мертвими помічника капітана Миколу Лукашова та бортового механіка Олександра Червоного. Чоловіки мешкали у Херсоні, і зі слів родичів померли через отруєння, йдеться в сюжеті ТСН.

    Ще один член екіпажу, громадянин Індії, перебуває в комі. Жінки обурені, бо попри надіслані їм із корабля фото, офіційні особи говорять про звичайну смерть.

    «Кажуть, що мій чоловік помер власною смертю. Але хлопці, ви вважаєте, це співпадіння? Друга смерть і третій, можливо, його вже нема в живих», - питає дружина загиблого Ольга Лукашова.

    Обидва моряки прийшли на турецьке судно у лютому, і під прапором Гонконгу спочатку перевозили вітряки, а потім інший вантаж. Під час останнього рейсу корабель прямував з Бразилії на Кіпр, а зараз, за даними відкритого джерела, знаходиться біля Кабо-Верде. Саме у цю невеличку країну, де немає українського посольства, і вивезли тіла загиблих.

    Крюінгові компанії, через які загиблі влаштовувались на роботу, розташовані на Одещині і у Миколаєві. Там нічого не коментують, а миколаївська фірма навіть виїхала з офісу і зняла табличку. Рідні загиблих кажуть, що влаштуватися на судно без посередників неможливо.

    «Ми віддали півтори тисячі доларів, щоби чоловік поїхав і зустрів там смерть», - нарікає одна з жінок.

    Після звістки про смерть Олександра та Миколи, їхні дружини знайшли контакти ще чотирьох херсонських моряків, які зараз на цьому ж судні, однак жоден з них ні на дзвінки, ні на листи не відповідає. Жінки підозрюють, що їх залякали, аби приховати справжню причину загибелі чоловіків. Крім того, про смерть двох українців у МЗС дізналися лише від родичів загиблих.

    «У нас одне питання: чому Кабо-Верде, отримавши цей вантаж, не повідомило МЗС, посольство України, консула нашого», - дивується брат загиблого Владислав Червоний.

    Дипломати кажуть, що вже займаються питанням повернення тіл в Україну.

    «Ми доручили опрацювати судновласникам та операторам судна питання невідкладної репатріації тіл. Посольствам також доручено зв'язатися зі страховою компанією в Лондоні та представництвами міжнародної федерації працівників транспорту. Консул України в Сенегалі одержав завдання виїхати на місце події, з'ясувати стан та результати розслідування», - звітує начальник управління консульського забезпечення Василь Кирилич.

    Дружини загиблих моряків звернулися до усіх правозахисних організацій, що працюють з моряками, і просять допомогти провести незалежну експертизу тіл. За попередніми даними, ні алкоголю, ні наркотиків у крові чоловіків не виявили.

    «Ми просто кричимо і просимо всіх, щоби нам допомагали, щоби було слідство, щоби притягли до відповідальності членів екіпажу, капітана в першу чергу, і старпома, старшого механіка, щоби вони відповіли, що відбулося в них на судні», - каже Лукашова. 

    Раніше стало відомо, що у Кабо Верде на борту судна Atlantic Harmony загинуло два українських моряки. Корабель належить турецькій компанії і йшов під прапором Гонконгу. Про це у власному Youtube-каналі повідомив Кирило Стремоусов. Стремоусов оприлюднив відео із коментарем дружини одного із моряків.

    Жінка розповіла, що спершу, 7 травня, стало відомо про смерть одного моряка, а згодом - за 13 годин - знайшли мертвим іншого. За її словами, за попередньою інформацією, причиною смерті першого моряка міг стати набряк легень. Жінка також додала, що моряки родом із Херсону.

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