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    Нідерланди офіційно припинили використання назви Голландія

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    Нідерланди офіційно припинили використання назви Голландія

    Нідерланди отримали назву Голландія через дві провінції країни

    З січня 2020 року Нідерланди офіційно припинили використання назви Голландія для позначення держави.

    Про це повідомляє радіостанція NOS.

    З 1 січня компанії, влади, вузи і друковані видання почнуть використовувати тільки назву Нідерланди. Це зробили для формування уніфікованого національного бренду, відзначили в міністерстві закордонних справ Нідерландів.

    Про рішення про офіційну відмову від назви Голландія в жовтні повідомили в МЗС Нідерландів.

    «Ми хочемо представити Нідерланди як відкриту, вигадливу і інклюзивну країну», - відзначали там.

    Прийнятий захід спрямований на стимулювання експорту, туризму і спорту. Так, назву Нідерланди планують використовувати на Олімпійських іграх в Японії і конкурсі «Євробачення-2020», який пройде в Роттердамі.

    Національна футбольна команда, яку за кордоном часто називають Голландією, буде називатися виключно Нідерландами.

    Нідерланди отримали назву Голландія через дві провінції країни — Північна і Південна Голландія. З X по XVI століття Голландія була єдиним політичним об'єднанням.

    До слова, влада Амстердаму планує підвищити туристичний податок, який стане найбільшим в Європі.

    МЗС Нідерланди влада
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