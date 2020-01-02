Нідерланди офіційно припинили використання назви Голландія



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Нідерланди отримали назву Голландія через дві провінції країни

З січня 2020 року Нідерланди офіційно припинили використання назви Голландія для позначення держави.

Про це повідомляє радіостанція NOS.

З 1 січня компанії, влади, вузи і друковані видання почнуть використовувати тільки назву Нідерланди. Це зробили для формування уніфікованого національного бренду, відзначили в міністерстві закордонних справ Нідерландів.

Про рішення про офіційну відмову від назви Голландія в жовтні повідомили в МЗС Нідерландів.

«Ми хочемо представити Нідерланди як відкриту, вигадливу і інклюзивну країну», - відзначали там.

Прийнятий захід спрямований на стимулювання експорту, туризму і спорту. Так, назву Нідерланди планують використовувати на Олімпійських іграх в Японії і конкурсі «Євробачення-2020», який пройде в Роттердамі.

Національна футбольна команда, яку за кордоном часто називають Голландією, буде називатися виключно Нідерландами.

Нідерланди отримали назву Голландія через дві провінції країни — Північна і Південна Голландія. З X по XVI століття Голландія була єдиним політичним об'єднанням.

До слова, влада Амстердаму планує підвищити туристичний податок, який стане найбільшим в Європі.