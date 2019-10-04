Нідерланди відмовляться від назви Голландія



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У рамках нової стратегії Нідерланди стануть офіційним брендом на пісенному конкурсі «Євробачення»

Нідерланди отримали назву Голландія через дві провінції країни

Уряд Нідерландів вирішив відмовитися від використання другої назви країни – Голландія.

Як повідомляє The Guardian, національний ребрендинг буде впроваджений наприкінці цього року.

У рамках нової стратегії Нідерланди стануть офіційним брендом на пісенному конкурсі «Євробачення», який пройде в Роттердамі в травні 2020 року і під час Олімпійських ігор в Токіо в 2020 році.

Національна футбольна команда, яку за кордоном часто називають Голландією, буде називатися виключно Нідерландами.

Нідерланди отримали назву Голландія через дві провінції країни — Північна і Південна Голландія. З X по XVI століття Голландія була єдиним політичним об'єднанням.

До слова, влада Амстердаму планує підвищити туристичний податок, який стане найбільшим в Європі.