  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Нідерланди відмовляться від назви Голландія

    • Розсилка
    <p>У&nbsp;рамках нової стратегії Нідерланди стануть офіційним брендом на пісенному конкурсі &laquo;Євробачення&raquo;</p> - Нідерланди відмовляться від назви Голландія

    У рамках нової стратегії Нідерланди стануть офіційним брендом на пісенному конкурсі «Євробачення»

    Нідерланди отримали назву Голландія через дві провінції країни

    Уряд Нідерландів вирішив відмовитися від використання другої назви країни – Голландія.

    Як повідомляє The Guardian, національний ребрендинг буде впроваджений наприкінці цього року.

    У рамках нової стратегії Нідерланди стануть офіційним брендом на пісенному конкурсі «Євробачення», який пройде в Роттердамі в травні 2020 року і під час Олімпійських ігор в Токіо в 2020 році.

    Національна футбольна команда, яку за кордоном часто називають Голландією, буде називатися виключно Нідерландами.

    Нідерланди отримали назву Голландія через дві провінції країни — Північна і Південна Голландія. З X по XVI століття Голландія була єдиним політичним об'єднанням.

    До слова, влада Амстердаму планує підвищити туристичний податок, який стане найбільшим в Європі.

    Євробачення Нідерланди уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ