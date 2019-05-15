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    Здоров'я

    Поранені українські військові прибули на лікування до Німеччини

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    <p>П'ятеро бійців будуть лікуватися в Берліні, п'ятеро &ndash; в клініці в Кобленці та п'ятеро в клініці в Ульмі</p> - Поранені українські військові прибули на лікування до Німеччини

    П'ятеро бійців будуть лікуватися в Берліні, п'ятеро – в клініці в Кобленці та п'ятеро в клініці в Ульмі

    Фото: Укрінформ

    Серед прибулих - солдати, які отримали поранення кінцівок у різні роки

    15 поранених українських захисників прибули ввечері вівторка до Німеччини, де вони проходитимуть курс лікування.

    «Сьогодні (14 травня, - ред) прибула найбільша група за чотири роки – 15 поранених солдатів, з яких п'ятеро будуть лікуватися в Берліні в клініці бундесверу, п'ятеро – в клініці в Кобленці та п'ятеро в клініці в Ульмі», - розповів «Укрінформу» посол України у ФРН Андрій Мельник.

    Крім того, ще один поранений буде відправлений в Гамбург. Він раніше вже лікувався у ФРН і прибув на додаткове обстеження та лікування.

    Серед прибулих – солдати, які отримали поранення кінцівок (саме на цьому спеціалізуються берлінські військові медики) у різні роки. Старший з них 1971 року народження, наймолодший – 1993.

    Ця програма - найбільша, яку Україна має на сьогодні, коли уряд іноземної держави надає таку допомогу. «Важко назвати суму, мова йде про десятки мільйонів євро за останні п’ять років», - зазначив посол, додавши, що програма має тривати й далі.

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    Поранені українські військові прибули на лікування до Німеччини
    Поранені українські військові прибули на лікування до Німеччини
    Поранені українські військові прибули на лікування до Німеччини
    Поранені українські військові прибули на лікування до Німеччини
    Поранені українські військові прибули на лікування до Німеччини
    Поранені українські військові прибули на лікування до Німеччини
    Поранені українські військові прибули на лікування до Німеччини

    Військовий аташе gосольства України у ФРН полковник Володимир Горай уточнив, що всього німецька сторона прийняла на лікування з 2014 року 132 пацієнтів, з яких 21 – поранені на Майдані, інші військові. Частина пацієнтів приїжджала на два і навіть три рази. Лікування може тривати два-три роки, перебування за раз — від трьох до шести місяців.

    Нагадаємо, українські військовослужбовці, поранені під час проведення Операції об'єднаних сил, 14 травня відлетіли на лікування до медичних закладів ФРН.

    здоров'я Німеччина посол військові лікарня Андрій Мельник Україна Операція Об’єднаних сил
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