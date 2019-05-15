Поранені українські військові прибули на лікування до Німеччини



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П'ятеро бійців будуть лікуватися в Берліні, п'ятеро – в клініці в Кобленці та п'ятеро в клініці в Ульмі Фото: Укрінформ

Серед прибулих - солдати, які отримали поранення кінцівок у різні роки

15 поранених українських захисників прибули ввечері вівторка до Німеччини, де вони проходитимуть курс лікування.

«Сьогодні (14 травня, - ред) прибула найбільша група за чотири роки – 15 поранених солдатів, з яких п'ятеро будуть лікуватися в Берліні в клініці бундесверу, п'ятеро – в клініці в Кобленці та п'ятеро в клініці в Ульмі», - розповів «Укрінформу» посол України у ФРН Андрій Мельник.

Крім того, ще один поранений буде відправлений в Гамбург. Він раніше вже лікувався у ФРН і прибув на додаткове обстеження та лікування.

Серед прибулих – солдати, які отримали поранення кінцівок (саме на цьому спеціалізуються берлінські військові медики) у різні роки. Старший з них 1971 року народження, наймолодший – 1993.

Ця програма - найбільша, яку Україна має на сьогодні, коли уряд іноземної держави надає таку допомогу. «Важко назвати суму, мова йде про десятки мільйонів євро за останні п’ять років», - зазначив посол, додавши, що програма має тривати й далі.

Військовий аташе gосольства України у ФРН полковник Володимир Горай уточнив, що всього німецька сторона прийняла на лікування з 2014 року 132 пацієнтів, з яких 21 – поранені на Майдані, інші військові. Частина пацієнтів приїжджала на два і навіть три рази. Лікування може тривати два-три роки, перебування за раз — від трьох до шести місяців.

Нагадаємо, українські військовослужбовці, поранені під час проведення Операції об'єднаних сил, 14 травня відлетіли на лікування до медичних закладів ФРН.