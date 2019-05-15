Вбивства з арбалетів у Німеччині: жертви належали до «середньовічної секти»



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Слідство триває і мотив все ще невідомий, а остаточний звіт очікується протягом 2-3 тижнів

П'ятеро людей, яких знайшли мертвими в Баварії та Нижній Саксонії, входили в групу, присвячену середньовічному фольклору.

Про це повідомляє AFP.

У суботу в готелі міста Пассау були знайдені мертвими чоловік і дві жінки, убиті з арбалета, після чого в понеділок були виявлені ще дві мертві жінки в місті Віттінген у Нижній Саксонії.

У центрі поліцейського розслідування опинився 53-річний Торстен В., який, ймовірно контролював чотирьох жінок як лідер секти, використовуючи фізичну силу і психологічні маніпуляції.

«Слідчі підозрюють, що всі вони були членами якогось сексуального кола з акцентом на середньовіччя. Можливо, Торстен В. був гуру групи», - повідомив телеканал RTL після інтерв'ю з декількома людьми, які знали загиблих.

Торстен В. володів магазином, в якому продавалася зброя і прапори в середньовічному стилі, пропонувалися уроки з фехтування на мечах. На вітрині магазину стояв жіночий манекен в підтяжках, перев'язаний мотузками і ланцюгами і залитий червоною фарбою.

Поліція знайшла подружню пару, які вважають, що одна із загиблих - їхня 19-річна дочка, яка, за їхніми словами, потрапила під вплив Торстена В. і розірвала з ними контакт. Батьки розповіли, що дівчина познайомилася з ним на уроках бойових мистецтв і швидко стала замкнутою і депресивною.

Видання Bild взяло інтерв'ю у колишнього орендодавця, який згадував, що Торстен В. часто кричав на лесбійську пару, яка жила з ним, а жінки схиляли голови і поводили себе як рабині.

Прокуратура заявила, що слідство триває і мотив все ще невідомий, а остаточний звіт очікується протягом 2-3 тижнів.

Згідно з результатами розтину, Торстен В. і його партнерка 33-річна Керстін Е. були знайдені на двоспальному ліжку, взявшись за руки, з арбалетними стрілами в голові і серці.

Інша жінка, 30-річна Фарина С., лежала на підлозі з арбалетною стрілою в шиї. Поліція розглядає цю справу як «вбивство за згодою і самогубство», припускаючи, що Фарина С. спочатку застрелила пару, а потім і себе.

У понеділок поліція, яка проводила обшук в квартирі Фаріни С., що знаходиться в 650 км від Пассау в Віттінгені, виявила ще двох мертвих жінок.

Одна з них, 35-річна вчителька початкових класів Гертруда С., була партнеркою Фаріни С., друга жертва - 19-річна жінка, ім'я якої не називається.

Причина смерті невідома, повідомила поліція, додавши, що жінки були мертві протягом декількох днів, арбалетів або стріл не було знайдено, і не було ніяких ознак боротьби.