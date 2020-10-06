Німеччина прийняла на лікування поранених бійців з Донбасу



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Літак Бундесверу прилетів за українськими військовими

Літак Бундесверу прибув в аеропорт Бориспіль, куди привезли 13 українських військових, яких Німеччина прийме на лікування

Влада Німеччини у вівторок, 6 жовтня, відправила до Києва літак Бундесверу, який повинен перевезти на лікування до ФРН 13 українських військових, поранених на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні Військово-повітряних сил Німеччини в Twitter.

«Спільно з медичною службою Бундесверу ми доставляємо поранених з України в Німеччину для подальшого лікування. Літак А310 вилетів з Кельна в сторону Києва. Ми очікуємо його повернення сьогодні ввечері з 13 пацієнтами на борту. З 2010 року ми підтримуємо гуманітарну допомогу для України», – йдеться в повідомленні.

Die Verwundeten sind am Flughafen #Kiew angekommen. Jetzt steht die Zollkontrolle an, die durch die Behörden durchgeführt werden. Dann übernimmt das Personal der #Bundeswehr . pic.twitter.com/x8T3zyh9AH — Sanitätsdienst der Bundeswehr (@SanDstBw) October 6, 2020

Пізніше медична служба Бундесверу опублікувала фотографії з аеропорту Бориспіль, куди привезли поранених для транспортування з київського військового госпіталю.

Зазначалося, що після митного контролю персонал Бундесверу прийме поранених.

Zusammen mit @SanDstBw holen wir Verwundete aus der zur weiteren Behandlung nach . Der #A310 der #Flugbereitschaft startete in Köln in Richtung Kiev. Wir erwarten ihn heute Abend zurück in mit 13 Patienten an Bord. Seit 2010 unterstützen wir die humanitäre Hilfe für die. pic.twitter.com/HNLR9zxCKu — Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) October 6, 2020

Нагадаємо, що Португалія прийме на лікування поранених на Донбасі військових.