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    Німеччина прийняла на лікування поранених бійців з Донбасу

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    <span>Літак Бундесверу прилетів за українськими військовими</span> - Німеччина прийняла на лікування поранених бійців з Донбасу
    Літак Бундесверу прилетів за українськими військовими

    Літак Бундесверу прибув в аеропорт Бориспіль, куди привезли 13 українських військових, яких Німеччина прийме на лікування

    Влада Німеччини у вівторок, 6 жовтня, відправила до Києва літак Бундесверу, який повинен перевезти на лікування до ФРН 13 українських військових, поранених на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні Військово-повітряних сил Німеччини в Twitter.

    «Спільно з медичною службою Бундесверу ми доставляємо поранених з України в Німеччину для подальшого лікування. Літак А310 вилетів з Кельна в сторону Києва. Ми очікуємо його повернення сьогодні ввечері з 13 пацієнтами на борту. З 2010 року ми підтримуємо гуманітарну допомогу для України», – йдеться в повідомленні.

    Пізніше медична служба Бундесверу опублікувала фотографії з аеропорту Бориспіль, куди привезли поранених для транспортування з київського військового госпіталю.

    Зазначалося, що після митного контролю персонал Бундесверу прийме поранених.

    Нагадаємо, що Португалія прийме на лікування поранених на Донбасі військових.

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