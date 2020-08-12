Білоруські бійці АТО записали звернення до Тихановської та посібників режиму Лукашенка



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«Сябри, за свободу потрібно боротися»

Білоруські бійці АТО озвучили свою позицію щодо останніх подій на своїй Батьківщині. Відповідне відео розмістила правозахисник Зоя Толок.

«Ми, білоруські добровольці в Україні, закликаємо Світлану Тихановську скласти присягу президента Республіки Білорусь, створити тимчасовий уряд та закликати народ Білорусі до страйку до проведення нових виборів без Лукашенка», - заявили білоруські добровольці, які воювали на Донбасі проти російських окупантів.

Також вони закликали білорусів протистояти узурпатору Лукашенку та його банді.

«Звертаємося до всіх білоруських силових структур. За кожен злочин проти білоруського народу ви будете нести відповідальність. Сьогодні ви є посібниками злочинного режиму Лукашенка при спробі неконституційного захоплення влади. Єдиний шлях до вас - перехід на сторону народу», - йдеться в заяві білоруських бійців АТО.

До слова, ввечері 12 серпня силовики затримали у Мінську українських волонтерів.

Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.

Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.