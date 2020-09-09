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    Політика

    Португалія прийме на лікування поранених на Донбасі військових

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    Дмитро Кулеба перебуває з робочим візитом в Португалії - Португалія прийме на лікування поранених на Донбасі військових
    Дмитро Кулеба перебуває з робочим візитом в Португалії

    Кулеба висловив вдячність португальській стороні

    Міністерство оборони Португалії прийме на лікування чотирьох українських військовослужбовців, які отримали поранення на Донбасі. 

    Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який перебуває з робочим візитом в Португалії.

    Відповідних домовленостей досягли сьогодні в Лісабоні.

    Глава українського відомства висловив вдячність португальській стороні.

    «Я вдячний португальській стороні за цей жест справжньої дружби та турботу про наших захисників», - зазначив він.

    До слова, 24 серпня президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідали Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», де лікуються поранені на російсько-українській війні бійці  Збройних сил.

    Напередодні волонтерка розповіла, як військовий шпиталь готували до візиту Зеленського. Зокрема, тяжкопоранених бійців звозили до однієї палати.

    Волонтерку також обурило, що до цього президент Зеленський жодного разу у військовому госпіталі не був. 

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