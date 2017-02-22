Німецькі селяни влаштували у Берліні «тракторний» протест
- Сьогодні, 19:49
-
Розсилка
Демонстранти виступають проти глобалізації сільськогосподарського бізнесу
Десятки тисяч демонстрантів вийшли в суботу, 20 січня, на вулиці Берліна, протестуючи проти існуючої в країні сільськогосподарської політики.
За даними організаторів акції, об'єднання «Ми ситі», до якого входять понад сто селянських і екологічних організацій, в протестах взяли участь 33 тисячі чоловік, майже вдвічі більше, ніж рік тому. Акція приурочена до початку роботи найбільшої в світі сільськогосподарської виставки «Зелений тиждень», що відкрилася в німецькій столиці днем раніше.
Ходу супроводжували більше сотні тракторів. Демонстранти виступають проти глобалізації сільськогосподарського бізнесу і агроконцернів, які витісняють з ринку невеликі фермерські господарства, які виробляють натуральні продукти харчування в екологічно сприятливих умовах. Від майбутнього німецького уряду демонстранти зажадали, зокрема, вжити заходів щодо заборони застосування гербіциду гліфосат, що полегшує боротьбу з бур'янами, але завдає шкоди навколишньому середовищу.
«Індустріальні сільське господарство і харчова промисловість створюють локальні і глобальні проблеми селянам, клімату, тваринам і навколишньому середовищу», - заявив прес-секретар об'єднання «Ми ситі» Йохен Фріц.
Джерело: Deutsche Welle