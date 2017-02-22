Німецькі селяни влаштували у Берліні «тракторний» протест

Демонстранти виступають проти глобалізації сільськогосподарського бізнесу

Десятки тисяч демонстрантів вийшли в суботу, 20 січня, на вулиці Берліна, протестуючи проти існуючої в країні сільськогосподарської політики. За даними організаторів акції, об'єднання «Ми ситі», до якого входять понад сто селянських і екологічних організацій, в протестах взяли участь 33 тисячі чоловік, майже вдвічі більше, ніж рік



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Демонстранти виступають проти глобалізації сільськогосподарського бізнесу

Десятки тисяч демонстрантів вийшли в суботу, 20 січня, на вулиці Берліна, протестуючи проти існуючої в країні сільськогосподарської політики.

За даними організаторів акції, об'єднання «Ми ситі», до якого входять понад сто селянських і екологічних організацій, в протестах взяли участь 33 тисячі чоловік, майже вдвічі більше, ніж рік тому. Акція приурочена до початку роботи найбільшої в світі сільськогосподарської виставки «Зелений тиждень», що відкрилася в німецькій столиці днем раніше.

Ходу супроводжували більше сотні тракторів. Демонстранти виступають проти глобалізації сільськогосподарського бізнесу і агроконцернів, які витісняють з ринку невеликі фермерські господарства, які виробляють натуральні продукти харчування в екологічно сприятливих умовах. Від майбутнього німецького уряду демонстранти зажадали, зокрема, вжити заходів щодо заборони застосування гербіциду гліфосат, що полегшує боротьбу з бур'янами, але завдає шкоди навколишньому середовищу.

«Індустріальні сільське господарство і харчова промисловість створюють локальні і глобальні проблеми селянам, клімату, тваринам і навколишньому середовищу», - заявив прес-секретар об'єднання «Ми ситі» Йохен Фріц.

Джерело: Deutsche Welle