Німецькі винищувачі за півроку 30 разів «ловили» російські літаки над Балтикою



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Німецький винищувач Eurofighter на естонській авіабазі Емарі

В естонському Емарі дислоковані 160 солдатів бундесверу і чотири німецьких винищувачі Eurofighter

Дислоковані в Естонії німецькі винищувачі за останні півроку 30 разів піднімалися по тривозі, щоб супроводити російські літаки.

Про це повідомила міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн під час відвідування солдатів бундесверу, розміщених в рамках місії НАТО на авіабазі в естонському Емарі, повідомляє DW.

«Це велике число показує, що присутність німецьких солдатів тут дуже важлива», - зазначила міністр.

В естонському Емарі дислоковані 160 солдатів бундесверу і чотири німецьких винищувачі Eurofighter. Вони займаються повітряною розвідкою разом з колегами з інших країн НАТО з серпня 2018 року по квітень 2019 року. Російські літаки без включення системи радіолокаційного розпізнавання періодично пролітають над Балтійським морем в Калінінград.