Німецький круїзний лайнер перервав заплановану мандрівку навколо Греції через коронавірус у 12 членів екіпажу



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Лайнер у вівторок прибув в порт Пірей для подальшого тестування

Цей круїз став першим в грецьких морях з початку пандемії коронавірусу

Німецький круїзний лайнер Mein Schiff 6 перервав запланований круїз після того, як 12 членів екіпажу здали позитивний тест на коронавірус. Про це повідомляє DPA.

Зазначається, що цей круїз став першим в грецьких морях з початку пандемії коронавірусу.

«Лайнер у вівторок прибув в порт Пірей для подальшого тестування. Експерти з грецької національної організації охорони здоров'я EODY піднялися на борт, щоб перевірити 922 пасажирів і 666 членів екіпажу. Перед посадкою всі пасажири здали негативний тест», – йдеться у повідомленні.

Всі експрес-тести, проведені з того часу, дали негативний результат, але нікому не дозволять зійти на берег без дозволу EODY.

Судно, що плаває під мальтійським прапором і знаходиться в управлінні німецької туристичної компанією TUI, вирушило з Іракліона на Криті до острова Мілос, а потім попрямувало в Пірей, порт, який обслуговує столицю Греції Афіни.

До слова, ВООЗ заявив, що офіційні показники смертності від коронавірусу занижені.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок вівторка, 29 вересня коронавірусом захворіли понад 33552166 млн осіб. Загалом від початку пандемії від Covid-19 померло 1006379, а одужало 24 880 949. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (7 147 751), Індія (6 074 702), Бразилія (4 745 464), Росія (1 154 299), Колумбія, Перу, Іспанія, а також Мексика, Аргентина та Південно-Африканська Республіка.