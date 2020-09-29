В українській армії за минулу добу коронавірус виявили ще у 32 військовослужбовців



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Загалом за час пандемії одужали 2 200 людей, летальних випадків - 10

Наразі у ЗСУ на коронавірус хворіє 614 людей

У Збройних силах України за минулу добу коронавірус виявили ще у 32 військовослужбовців. Про це повідомляє командування Медичних сил у Facebook.

Зазначається, що наразі у ЗСУ на коронавірус хворіє 614 людей.

«Загалом за час пандемії одужали 2 200 людей, летальних випадків - 10. На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебуває 546 людей», – йдеться в повідомленні медиків на сторінці у Facebook.

Так, із 32 нових випадків захворювання на Covid-19 у закладах охорони здоров'я перебуває 12 осіб (Військово-медичний клінічний центр Північного регіону - 5 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Східного регіону - 1 військовослужбовець і 1 співробітник ЗСУ, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону - 1 військовослужбовець, Рівненський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, Уманська ЦРЛ - 1 військовослужбовець).

Також на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 20 осіб. Зазначено, що стан здоров'я пацієнтів задовільний.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 28 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3627 осіб. Одужали за минулу добу – 1797 людей (днем раніше – 571), померли – 69 осіб (37). Загалом від початку пандемії станом на ранок 29 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 204932 людей, одужали 88453 особи, летальних випадків – 3996.

До слова, ВООЗ заявив, що офіційні показники смертності від коронавірусу занижені.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок вівторка, 29 вересня коронавірусом захворіли понад 33552166 млн осіб. Загалом від початку пандемії від Covid-19 померло 1006379, а одужало 24 880 949. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (7 147 751), Індія (6 074 702), Бразилія (4 745 464), Росія (1 154 299), Колумбія, Перу, Іспанія, а також Мексика, Аргентина та Південно-Африканська Республіка.