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    Останні декілька днів була висока температура. Лідерка «Голосу» захворіла на Covid-19

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    Кіра Рудик написала, що зараз почувається краще - Останні декілька днів була висока температура. Лідерка «Голосу» захворіла на Covid-19
    Кіра Рудик написала, що зараз почувається краще

    Члени команди «Голосу», з якими я спілкувалась у п’ятницю, здали тест, - Кіра Рудик

    Лідерка партії «Голос» Кіра Рудик заявила, що захворіла на коронавірусну інфекцію Covid-19. Про це депутатка написала у Facebook.

    «Сьогодні отримала позитивний тест на CCovid-19. Останні декілька днів була висока температура, напевно, найвища в моєму житті. Всі інші симптоми – схожі на грип. Смак і запах відчуваю, але, кажуть, це ненадовго. Сьогодні почуваю себе набагато краще, ніж учора. Члени команди «Голосу», з якими я спілкувалась у п’ятницю, здали тест», – написала Рудик.

    Як повідомлялося 28 вересня, кандидат на пост мера Києва Борислав Береза захворів на коронавірус.

    Також співак Олег Винник захворів на коронавірус.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 28 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3627 осіб. Одужали за минулу добу – 1797 людей (днем раніше – 571), померли – 69 осіб (37). Загалом від початку пандемії станом на ранок 29 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 204932 людей, одужали 88453 особи, летальних випадків – 3996.

    До слова, ВООЗ заявив, що офіційні показники смертності від коронавірусу занижені.

    партії грип Олег Винник Facebook Борислав Береза партія Голос співак ВООЗ коронавірус
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