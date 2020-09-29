У світі коронавірусом вже заразилися понад 33,5 млн людей



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Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (7 147 751), Індія (6 074 702), Бразилія (4 745 464), Росія (1 154 299)

Загалом від початку пандемії від Covid-19 померло понад 1 млн людей

У світі станом на ранок вівторка, 29 вересня коронавірусом захворіли понад 33552166 млн осіб. Про це свідчать дані Worldometer.

Загалом від початку пандемії від Covid-19 померло 1006379, а одужало 24 880 949.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (7 147 751), Індія (6 074 702), Бразилія (4 745 464), Росія (1 154 299), Колумбія, Перу, Іспанія, а також Мексика, Аргентина та Південно-Африканська Республіка.

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (205 062), Бразилії (142 058), Індії (95 542), Мексиці (76 603), Великій Британії (42 090), Італії, Перу, Франції, Іспанії та Ірані.

Як повідомлялося, ВООЗ заявив, що офіційні показники смертності від коронавірусу занижені.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 27 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2671 людини. Одужали за минулу добу – 571 людина (днем раніше – 1009), померли – 37 осіб (56). Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 201305 людей, одужали 88453 особи, летальних випадків – 3996.