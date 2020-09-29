ВООЗ: офіційні показники смертності від коронавірусу занижені



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Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, кількість смертей від Covid-19 перевищила позначку в 1 млн

Всього з початку пандемії в світі діагностували близько 33,5 млн випадків зараження коронавірусом

Реальна кількість смертей від коронавірусу Covid-19 вища, ніж говорить офіційна статистика.

Про це на брифінгу заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан.

«Коли ви щось рахуєте, ви ніколи не порахуєте ідеально, але я можу вас запевнити, що нинішні показники, ймовірно, нижчі за дійсні», – сказав він.

Відзначимо, згідно з даними статистичного сайту Worldometer, від ускладнень, викликаних Covid-19 померли 1 005 057 осіб. Всього з початку пандемії в світі діагностували близько 33,5 млн випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, у ВООЗ вважають, що коронавірус може стати сезонним захворюванням.

Раніше у ВООЗ заявили, що рівень передачі захворювання Covid-19 в європейських країнах викликає занепокоєння.

Коронавірус в Україні

Всього 201305

Хворіють 108856

Одужали 88453

Померли 3996

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Нагадаємо, в Україні за добу 27 вересня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2671 людини. Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 201305 людей, одужали 88453 особи, летальних випадків – 3996.