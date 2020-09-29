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    У світі

    ВООЗ: офіційні показники смертності від коронавірусу занижені

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    Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, кількість смертей від Covid-19 перевищила позначку в 1 млн - ВООЗ: офіційні показники смертності від коронавірусу занижені
    Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, кількість смертей від Covid-19 перевищила позначку в 1 млн

    Всього з початку пандемії в світі діагностували близько 33,5 млн випадків зараження коронавірусом

    Реальна кількість смертей від коронавірусу Covid-19 вища, ніж говорить офіційна статистика.

    Про це на брифінгу заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан.

    «Коли ви щось рахуєте, ви ніколи не порахуєте ідеально, але я можу вас запевнити, що нинішні показники, ймовірно, нижчі за дійсні», – сказав він.

    Відзначимо, згідно з даними статистичного сайту Worldometer, від ускладнень, викликаних Covid-19 померли 1 005 057 осіб. Всього з початку пандемії в світі діагностували близько 33,5 млн випадків зараження коронавірусом.

    Нагадаємо, у ВООЗ вважають, що коронавірус може стати сезонним захворюванням.

    Раніше у ВООЗ заявили, що рівень передачі захворювання Covid-19 в європейських країнах викликає занепокоєння.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      201305
    • Хворіють
      108856
    • Одужали
      88453
    • Померли
      3996

    Нагадаємо, в Україні за добу 27 вересня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2671 людини. Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 201305 людей, одужали 88453 особи, летальних випадків – 3996.

    статистика смерть епідемія ВООЗ коронавірус
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