В Україні жоден регіон не готовий до послаблення карантину



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У середньому в Україні цей показник становить 109,2 при нормі 40 випадків захворювання на 100 тис населення

Майже у всіх регіонах перевищений показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів, - МОЗ

В Україні всі області і Київ не готові до послаблення карантину. Такі дані оприлюднило МОЗ.

Зазначається, що майже у всіх регіонах перевищений показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

«У середньому в Україні цей показник становить 109,2 при нормі 40 випадків захворювання. У Києві цей критерій становить 149,4», – йдеться у повідомленні.

МОЗ повідомило, що у Тернопільській області показник динаміки захворюваності найгірший і становить 377 осіб на 100 тис. населення, а у Кіровоградській області він склав 15,9 осіб.

До слова, Україна домовляється про вакцину від Covid-19 з вісьмома компаніями.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 28 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3627 осіб. Одужали за минулу добу – 1797 людей (днем раніше – 571), померли – 69 осіб (37). Загалом від початку пандемії станом на ранок 29 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 204932 людей, одужали 88453 особи, летальних випадків – 3996.

До слова, ВООЗ заявив, що офіційні показники смертності від коронавірусу занижені.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок вівторка, 29 вересня коронавірусом захворіли понад 33552166 млн осіб. Загалом від початку пандемії від Covid-19 померло 1006379, а одужало 24 880 949. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (7 147 751), Індія (6 074 702), Бразилія (4 745 464), Росія (1 154 299), Колумбія, Перу, Іспанія, а також Мексика, Аргентина та Південно-Африканська Республіка.