Нищук відреагував на рішення суду Амстердама щодо скіфського золота



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна готова надати будь-яку додаткову інформацію на запит суду Амстердама

Міністр культури України Євген Нищук заявив, що скіфське золото має повернутися до України.

Про це він написав у Facebook.

«Апеляційний суд Амстердама у справі за позовом держави Україна до Музею Алларда Пірсона - археологічного музею Амстердамського університету (Королівство Нідерланди) про повернення в Україну експонатів виставки «Крим - золотий острів у Чорному морі» так званого «скіфського золота» замість оприлюднення остаточного рішення надав два місяці на додаткові пояснення», - зазначив міністр.

Він повідомив, що у Мінкульті зараз уважно вивчають це рішення разом з адвокатами, Мінюстом, посольством України в Королівстві Нідерланди та юридичними радниками.

«Я сподіваюсь, що суд, переглядаючи цю справу, зрозумів, що питання лежить виключно в площині українського законодавства», - підкреслив Нищук.

«Ще у березні, коли йшло слухання, і я особисто був присутній на засіданні, де ставилося питання, чому саме Апеляційний суд Амстердама має розглядати справу. Хочу нагадати, що згідно із контрактами, які були укладені між українськими музеями і Музеєм Алларда Пірсона, розгляд будь-яких спорів відбувається на території України в українському суді. Я можу припустити, що суд все-ж звернув на це увагу, і зрозумів, що це виключно українська компетенція», - зазначив міністр.

Нищук заявив, що українська позиція, як і у 2014 році, залишається незмінною - скіфське золото має повернутися до України, держави, якій воно належить на праві власності.

«І ми готові надати будь-яку додаткову інформацію на запит суду», - підкреслив керівник Мінкульту.

Раніше повідомлялося, що Апеляційний суд Амстердама 16 липня відклав винесення остаточного рішення у справі про скіфське золото.