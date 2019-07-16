Суд у Нідерландах відклав рішення щодо скіфського золота



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Сторонам виділено 2 місяці для надання запитуваної судом інформації, а вже потім суд розгляне справу далі

Апеляційний суд Амстердама 16 липня відклав винесення остаточного рішення у справі про скіфське золото.

Про це з посиланням на пресслужбу суду повідомляє Радіо Свобода.

«Музей Алларда Пірсона може залишити скарби Криму в очікуванні остаточного рішення в ході судового розгляду. Нідерландський закон про спадщину не застосовується до справи. Апеляційному суду потрібна додаткова інформація від сторін про ймовірне право власності», – зазначається в повідомленні.

У рішенні суду йдеться, що сторонам виділено 2 місяці для надання запитуваної судом інформації, а вже потім суд розгляне справу далі.

«Остаточне рішення можна очікувати через 6-9 місяців», – йдеться в повідомленні суду.

Апеляційний суд постановив, що «з огляду на складну політичну та правову ситуацію в Криму музей Алларда Пірсона не може «розумно оцінити, хто з кандидатів має право претендувати на скарби Криму».

«У той же час музей належним чином зберіг кримські скарби в очікуванні остаточного рішення. За цих обставин музею дозволено призупинити своє зобов’язання із доставки скарбів Криму в очікуванні остаточного рішення», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у березні Апеляційний суд Амстердама назвав орієнтовною датою винесення рішення у справі про скіфське золото – 11 червня, але потім термін було змінено на 16 липня. 11 березня цей суд почав розглядати апеляцію музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення Україні колекції скіфського золота.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв з колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване скіфське золото) повинні бути повернуті в Україну.

Колекцію скіфського золота вивезли з Криму на виставку в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів анексувала Росія. Через анексію Росією Криму (яку Нідерланди не визнають) виникло запитання, кому повертати кримську колекцію.

Україна вимагає від музею повернути експонати.