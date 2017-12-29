НКРЕКП оштрафувала «Укртрансгаз» майже на мільйон гривень

Компанія має сплатити штраф у 30-денний термін

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала «Укртрансгаз» за порушення ліцензійних умов із зберігання та транспортування природного газу на 102 тисячі гривень та на 850 тисяч гривень відповідно. Про це свідчать постанови, оприлюднені на сайті регулятора. «НКРЕКП у



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Компанія має сплатити штраф у 30-денний термін

Компанія має сплатити штраф у 30-денний термін

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала «Укртрансгаз» за порушення ліцензійних умов із зберігання та транспортування природного газу на 102 тисячі гривень та на 850 тисяч гривень відповідно. Про це свідчать постанови, оприлюднені на сайті регулятора.

«НКРЕКП у результаті розгляду акта планової перевірки ПАТ «Укртрнасгаз» від 3 липня 2017 року встановила, що компанія порушила низку пунктів ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ», — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим, комісія оштрафувала «Укртрансгаз» на 102 тис. грн.

Крім того, регулятор оштрафував компанію на 850 тис. грн за порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами.

Таким чином, «Укртрнасгаз» має у 30-денний строк з дня одержання копій постанов сплатити до держбюджету 952 тис. грн штрафу.