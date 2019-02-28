  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Норвегія зменшила інвестиції в російські облігації на мільярд доларів

    • Розсилка
    РФ крок за кроком ізолює себе від всього світу&nbsp; - Норвегія зменшила інвестиції в російські облігації на мільярд доларів
    РФ крок за кроком ізолює себе від всього світу 

    Із пікового показника 2013 року норвезькі інвестиції в ОФЗ РФ впали майже у чотири рази

    Відповідно до щорічного звіту суверенного фонду Норвегії Government Pensions Fund Global (GPFG) в 2018 році було проведено скорочення портфелю облігацій федерального займу (ОФЗ) РФ із 2,25 млрд. доларів до 1,23 млрд. доларів або на 45%.

    Читайте також

    Про це повідомляє російський ресурс РБК.

    Даний показник норвезьких інвестицій в російські державні облігації є найменшим із 2011 року. Піковий показник інвестицій GPFG в ОФЗ РФ складав 4,1 млрд. доларів в 2013 році. 

     Причиною такого різкого зменшення присутності на ринку ОФЗ РФ могли стати проекти нових американських санкцій. Законопроект DASKA 2018 передбачав заборону іноземцям інвестувати в державні цінні папери РФ.

    В лютому 2019 році був представлений новий варіант законопроекту DASKA. В ньому також міститься пункт про заборону купляти ОФЗ РФ іноземцям.

    До слова, за останніми даними, в РФ під виглядом прямих іноземних інвестицій виводяться кошти в офшори. Основний відтік капіталів за цей період ішов під двома класифікаціями економічної діяльності: «професійна, наукова і технічна діяльність» та «адміністративна діяльність та супутні послуги».

    Читайте також
    Росія економіка інвестиції бізнес Норвегія фінанси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ