Норвегія зменшила інвестиції в російські облігації на мільярд доларів



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РФ крок за кроком ізолює себе від всього світу

Із пікового показника 2013 року норвезькі інвестиції в ОФЗ РФ впали майже у чотири рази

Відповідно до щорічного звіту суверенного фонду Норвегії Government Pensions Fund Global (GPFG) в 2018 році було проведено скорочення портфелю облігацій федерального займу (ОФЗ) РФ із 2,25 млрд. доларів до 1,23 млрд. доларів або на 45%.

Про це повідомляє російський ресурс РБК.

Даний показник норвезьких інвестицій в російські державні облігації є найменшим із 2011 року. Піковий показник інвестицій GPFG в ОФЗ РФ складав 4,1 млрд. доларів в 2013 році.

Причиною такого різкого зменшення присутності на ринку ОФЗ РФ могли стати проекти нових американських санкцій. Законопроект DASKA 2018 передбачав заборону іноземцям інвестувати в державні цінні папери РФ.

В лютому 2019 році був представлений новий варіант законопроекту DASKA. В ньому також міститься пункт про заборону купляти ОФЗ РФ іноземцям.

До слова, за останніми даними, в РФ під виглядом прямих іноземних інвестицій виводяться кошти в офшори. Основний відтік капіталів за цей період ішов під двома класифікаціями економічної діяльності: «професійна, наукова і технічна діяльність» та «адміністративна діяльність та супутні послуги».