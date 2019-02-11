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    У світі

    У Норвегії оголосили про загрозу для цивільної авіації через глушіння РФ сигналів GPS

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    &nbsp;Глушіння - це також загроза для роботи медичних служб у мирний час, заявляють норвезькі військові - У Норвегії оголосили про загрозу для цивільної авіації через глушіння РФ сигналів GPS
     Глушіння - це також загроза для роботи медичних служб у мирний час, заявляють норвезькі військові

    РФ глушила сигнали GPS у прикордонних норвезьких областях

    Підрозділ зовнішньої розвідки Норвегії заявив, що сигнали глобальної навігаційної системи GPS знову піддавалися глушінню з боку РФ. Про це повідомляє  VA.

    Норвезька розвідка повідомила, що сигнали GPS піддавалися глушінню у прикордонних з РФ норвезьких областях.

    «Це не тільки новий виклик для навчань Норвегії та її союзниками. Глушіння - це також, серед іншого, загроза для цивільних повітряних перевезень, роботи поліції і медичних служб у мирний час», - заявив голова військової розвідки Норвегії Мортена Хага Лунде.

    Нагадаємо, 10 січня Управління цивільної авіації Норвегії заявляло, що можливі збої в роботі системи навігації GPS в північному норвезькому регіоні Фіннмарк, що межує з РФ.

    До цього, 9 листопада 2018 року також були зафіксовані фінськими військовослужбовцями збої в роботі GPS. Військові попередили Центр авіанавігації про втручання в її роботу. Попередження стосувалося території від північних районів Рованіємі до норвезької кордону і на схід від Кіттіля до кордону РФ.

    Після цього прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сипиля заявив, що до збоїв системи GPS може бути причетна Росія. «Росія може бути відповідальною за це. Відомо, що в Росії є відповідні технології», - зазначив він.

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