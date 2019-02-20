Норвегія в ООН: агресія РФ у Чорному морі – глобальна проблема



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Постійний представник Норвегії при ООН Мона Юуль різко висловилась щодо агресії РФ

Постпред Норвегії звернула увагу на мілітаризацію Росією Кримського півострова та постійні порушення прав людини з боку окупаційної влади в Криму

Збройна агресія РФ та захоплення українських кораблів разом з членами екіпажів в районі Керченської протоки, а також блокування Росією доступу до Азовського моря – це не двосторонній конфлікт, а проблема глобального характеру.

Про це заявила в середу на засіданні Генасамблеї ООН постійний представник Норвегії при ООН посол Мона Юуль (Mona Juul), яка виступала також від імені Данії, Фінляндії, Ісландії, й Швеції.

«Росія вдалася до ескалації напруженості шляхом застосування сили до (українських – ред.) суден. Ми закликаємо до скорішого звільнення кораблів і 24 членів українських екіпажів, які продовжують перебувати затриманими в Росії», - заявила норвезький постпред.

Вона також закликала до постійного відновлення вільного доступу до українських портів у Азовському морі.

«Ми підкреслюємо, що ці порушення Міжнародного права, Статуту ООН, Гельсінського підсумкового акту, Паризької хартії не є двостороннім питанням, або європейською проблемою. Це – проблема глобального характеру», - наголосила Мона Юуль.

Постійний представник Норвегії також звернула увагу на мілітаризацію Росією Кримського півострова та постійні порушення прав людини з боку окупаційної влади в Криму.

Водночас, європейський дипломат звернула увагу на невиконання Мінських домовленостей, зокрема, щодо виконання первісних вимог щодо припинення вогню. «Ми закликаємо Росію припинити підживлювати конфлікт шляхом постачання своєї військової підтримки збройним угрупованням, а також вивести зброю і особовий склад з українських територій, непідконтрольних уряду», - заявила дипломат.

Вона також звернула увагу, що ООН не використала всіх інструментів для врегулювання конфлікту, розв'язаного Росією проти України. «Ми закликаємо генерального секретаря і всю Організацію Об'єднаних Націй усвідомити, що можна зробити більше для того, щоби відновити безпеку та забезпечити збереження суверенітету й територіальної цілісності України», - заявила постійний представник Норвегії при ООН.

Як відомо, президент України Петро Порошенко сьогодні, 20 лютого, в ході робочого візиту до США взяв участь у роботі Генеральної асамблеї ООН, де вперше в історії цієї організації відбувалися пленарні дебати з нового пункту порядку денного: «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

Зокрема Порошенко в ООН розповів, як їздив у Крим за місяць до анексії.

Також Порошенко закликав ООН не називати російську агресію проти України «конфліктом».

Крім того, президент просить генсека ООН про оціночну місію для миротворців.

Також Петро Порошенко заявив з трибуни Генасамблеї ООН, що РФ готується до військового удару по Україні, і повномасштабна війна не є вже нереальною перспективою.