Норвезька нафтова компанія оголосила про вихід із Росії

У компанії наголосили на пріоритеті безпеки співробітників

Норвезька компанія Equinor (колишня Statoil) оголосила про початок виходу з російських проєктів, включно з партнерством з «Роснафтою». Причина – війна РФ з Україною. Про це повідомляє РБК.

Рішення вийти зі спільних з Росією проєктів і припинення участі в інвестиційних проєктах було ухвалене Радою директорів компанії, ідеться у заяві компанії. «Почався процес виходу із спільних підприємств у Росії за участю Equinor». «Ми всі глибоко стурбовані вторгненням в Україну, яке є жахливою невдачею для всього світу, і ми думаємо про всіх тих, хто страждає через військові дії», — каже Андерс Опедал, президент і генеральний директор Equinor. Він наголосив, що головним пріоритетом Equinor у цій складній ситуації є «безпека наших людей.

Equinor діє відповідно до санкцій Норвегії, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. «Ми очікуємо, що рішення про початок процесу виходу із спільних підприємств у Росії вплине на балансову вартість російських активів Equinor і призведе до знецінення», зазначено в повідомленні компанії.

Equinor працює в Росії більше 30 років: у 1996-у компанія розпочала розробку родовища в Тімано-Печорському басейні, де зараз володіє 30% у проекті розробки Хар`ягінського родовища на основі угоди про розподіл продукції.

У 2012 році компанія уклала стратегічне партнерство з «Роснафтою» і називає ці відносини – основний своєї діяльності в Росії. У рамках угоди у 2017 році створено спільне підприємство «Севкомнафтогаз» для розробки Північно-Комсомольського родовища на Ямалі. З кінця 2020 року компанії є партнерами в «Ангаранефті», яка має ліцензію на ділянку з Північно-Данілівським родовищем в Іркутській області. Серед проєктів, якими володіє Equinor у Росії також 49% у компанії «Красгеонац» (потім була перейменована на «АнгараОйл»), з ліцензіями на розвідку та видобуток нафти на ділянках у Східному Сибіру (цей пакет норвежці придбали у «Роснефти» у 2020-му приблизно за $550 млн. Станом на кінець 2021 року необоротні активи компанії в країні оцінювалися в $1,2 млрд.