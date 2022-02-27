Відключення від Swift і заморожування активів Центробанку: нові санкції ЄС проти РФ

Євросоюз впровадить обмежувальні заходи проти країни-агресорки

Відключення від системи Swift, замороження активів Центрального банку і затягування ременів російським олігархам у Європі – це відповідь Європейського Союзу на вторгнення Росії в Україну. Про це повідомила на брифінгу президентка Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо подальших заходів реагування ЄС на російську агресію.

За словами Урсули фон дер Ляєн, усі обмеження узгоджені зі США, Францією, Канадою, Італією, Великою Британією та країнами ЄС, «завадять Путіну фінансувати свою військову машину».

«По-перше, ми зобов’язуємось забезпечити відключення деяких російських банків від системи Swift», – сказала президентка Єврокомісії.

Це зупинить роботу російських фінансових установ в усьому світі та фактично заблокує експорт та імпорт РФ.

«По-друге, ми паралізуємо активи Центрального банку Російської Федерації. Це заморозить його транзакції і позбавить ЦБ можливості ліквідувати свої активи», – йшлося на брифінгу.

Фон дер Ляєн також заявила, що Єврокомісія буде активно працювати над тим, щоб «заборонити російським олігархам використовувати свої фінансові активи на європейських ринках».

«Путін хотів знищити Україну. Але те, що він робить, по суті, руйнує майбутнє власної країни», – резюмувала президент Європейської комісії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що розпочалася підготовка до відключення Росії від Swift.

Також стали відомі деталі нових санкцій ЄС проти Росії.

Напередодні США ввели додаткові санкції проти росіян. До нового санкційного списку США щодо російського президента Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова через війну проти України потрапили також міністр оборони Сергій Шойгу і начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

Раніше стало відомо, що Білий дім введе санкції проти Путіна і Лаврова. Також Сполучені Штати Америки вводять санкції проти оператора «Північного потоку-2».

Крім того, США запроваджують санкції проти російських чиновників та їхніх дітей: список.

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