«Нова квартира заради миру». Генерал Хомчак отримав від держави третє службове житло



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Генерал Руслан Хомчак отримав нещодавно одружився з новопризначеною головою Чернігівської облдержадміністрації Ганною Коваленко

Третю квартиру Хомчак отримав у столиці, дві попередні - у Білій Церкві та Львові - генерал приватизував, - волонтер

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак отримав третю службову квартиру в Києві. Про це з посиланням на відповідні документи повідомив музикант і волонтер Тарас Тополя.

«Не дивлячись на очманілу реорганізацію медичних сил, масову ліквідацію посад, висновок зі штату та звільнення професійних фахівців під виглядом реформи «типу як в NATO», є і хороші новини!», – написав волонтер, коментуючи отримання Хомчаком чергової квартири.

Так, першу службову квартиру площею 17,8 квадратних метрів у Львові Хомчак отримав в червні 2000 року. У 2002 році Хомчак переписав дану житлоплощу на свою матір.

У 2006 році Хомчак отримав ще одну службову квартиру в Білій Церкві. Через три роки з двокімнатної квартири площею 37,9 квадратних метрів був знятий статус «службової». Документи свідчать про те, що третю квартиру Хомчак отримав вже в Києві.

Згідно з наказом міністра оборони Андрія Тарана, після розмежування функцій Головнокомандувача Збройних Сил України та начальника Генерального штабу Збройних Сил України, за посадою Головнокомандувача не закріплене службове приміщення у відповідності до вимог Міноборони. А тому «з метою створення належних житлових умов наближених до місця проходження служби пропонується надати квартирі статус службового житла та закріпити її за почадою Головнокомандувача Збройних Сил України».

Як написав на своїй сторінці у Facebook Тарас Тополя, «всім заздрісникам у погонах, які десятиліттями стоять у черзі на службове житло раджу заспокоїтися, брати приклад і сумлінно служити Народу».

До відома, відомий співак Тарас Тополя обурився призначенням дружини генерала Хомчака головою Чернігівської ОДА. За його словами, Анна Коваленко, яка недавно вийшла заміж за головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, відзначилась неоднозначною поведінкою, коли активісти і правоохоронці намагались викрити махінації в системі медичного забезпечення Збройних сил України.

Як повідомлялося 15 жовтня, Головнокомандувач Збройних сил України 53-річний генерал-полковник Руслан Хомчак одружився з новопризначеною головою Чернігівської обласної державної адміністрації 29-річною Ганною Коваленко.

Також нагадаємо, 15 жовтня, президент Володимир Зеленський призначив ексжурналістку і колишню заступницю голови Офсу президента Анну Коваленко головою Чернігівської обласної державної адміністрації.