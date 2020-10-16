Відомий співак обурений призначенням дружини генерала Хомчака головою Чернігівської ОДА



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Ганна Коваленко недавно вийшла заміж за головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака

«Вітаю Anna Kovalenko і головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака із одруженням! Я, нарешті, все зрозумів», – написав Тополя

Новопризначена голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко, яка недавно вийшла заміж за головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, відзначилась неоднозначною поведінкою, коли активісти і правоохоронці намагались викрити махінації в системі медичного забезпечення Збройних сил України. Про це у Facebook написав відомий український співак та волонтер, лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя.

Тарас Тополя

Cпівак розповів про свій досвід спілкування з Ганною Коваленко, яка обіймала посаду заступника голови Офісу президента, і зазначив, що йому тепер стала зрозуміла поведінка цієї політикині. Зокрема артист згадав: «Коли друг Руслана Хомчака, начальник медичних сил ЗСУ Ігор Хоменко, вперше за всю історію українських миротворчих місій відправив у Конго не вакцинованих військових, а я висвітлив публічно цей факт, першою хто мені зателефонувала, була заступниця голови Офісу президента Ганна Коваленко. Перериваючи моє інтерв’ю журналістам, вона кричала у слухавку, переконувала, що вакцинація не потрібна і що Хоменко вчинив правильною Тоді я подумав що це просто некомпетентність».

Також співак зазначає, що питання про результати розслідування теми вакцин в Офісі Президента не відповіли, так як висновки були засекречені. Тоді Ганна Коваленко чомусь змовчала.

Артист наводить ще кілька випадків, під час яких позиція чиновниці була показовою.

«Коли СБУ, ДБР і прокуратура взяли на хабарі заступника Ігоря Хоменка, який за версією правоохоронців отримав корупційний відкат у мільйон гривень згідно з договорами, які підписував сам Хоменко, то Ганна Коваленко... здогадайтеся самі. Коли комісія створена Міністром Оборони Тараном, провівши внутрішнє розслідування дійшла до висновків у яких друг Хомчака, Ігор Хоменко фігурував…, а громадськість дізналася про висновки із преси, Ганна Коваленко... здогадайтеся самі», – наголосив співак.

Руслан Хомчак та Ганна Коваленко

Тепер Тарас Тополя зізнається: той факт, що Володимир Зеленський призначив Ганну Коваленко на посаду голови ОДА отримав пояснення. «Проте коли сьогодні Президент назначив Ганну Коваленко губернатором Чернігівщини зі словами що важливо «щоб керівник області була порядною і чесною, і він вважає що вона саме така», я... нарешті прозрів. По перше, це не її чоловік Руслан Хомчак «подарував» їй Чернігівську область на весілля, як кажуть злі язики! Насправді, це британська розвідка МІ-6 поставила свого суперагента, магістра театрального ремесла Ганну керувати прикордонною областю щоб вберегти всіх нас, нерозумних, від атак супостата із півночі. По друге, все що ставалося раніше, це ж зовсім не рішалово було! Кадри – наше все», – іронізує співак.

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України Хомчак одружився.

Як повідомлялося сьогодні, 15 жовтня, президент Володимир Зеленський призначив ексжурналістку і колишню заступницю голови Офісу президента Анну Коваленко головою Чернігівської обласної державної адміністрації.