Нова редакція українського правопису: на Кабмін знову подали в суд



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Наразі у суді вирішують питання про відкриття провадження

Нещодавно до Кабміну подали ще один позов щодо скасування нової редакції українського правопису.

Відповідне подання надійшло до Окружного адмінсуду столиці, повідомляє пресслужба.

На думку позивача, під час ухвалення постанови Уряду №437, Кабмін діям поза межами власних повноважень.

Наразі у суді вирішують питання про відкриття провадження.

Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів схвалив «Український правопис» у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.

Як повідомлялося, 3 червня Міносвіти опублікувало фінальні зміни у правописі.

До слова, з українського правопису можна чимало дізнатись про суспільство.

Нагадаємо також, що 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на Шухевича.

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