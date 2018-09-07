«Новачок», яким отруїли Скрипалів, міг вбити 4 тисячі людей - The Times



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Речовина у флаконі з-під парфумів була 100-відсотковим «Новачком»

Кількості нервово-паралітичної речовини, яка містилася у пляшечці з-під парфумів і була використана при отруєнні у Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, було достатньо для вбивства 4 тисяч людей.

Про це 7 вересня пише The Times.

За словами джерел в сфері безпеки, речовина була 100-відсотковим «Новачком».

Його склад є в 5-8 разів токсичнішим, ніж створені в середині XX ст. отруйні речовини на основі амітону.

Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін підкреслив солідарність України з Великою Британією у справі Скрипалів.

У четвер, 6 вересня, пройшло термінове засідання Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання Великої Британії через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.

Постійний представник РФ при ООН і в Раді безпеки Василь Небензя заявив, що Російська Федерація «ніколи не розробляла, ніколи не виробляла і ніколи не накопичувала запаси «Новачка».

Також ЗМІ оприлюднило відео з підозрюваними в отруєнні Скрипалів.

Джерело: УНІАН