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    ЗМІ оприлюднило відео з підозрюваними в отруєнні Скрипалів

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    Скріншот з камери спостереження - ЗМІ оприлюднило відео з підозрюваними в отруєнні Скрипалів
    Скріншот з камери спостереження

    Росіяни потрапили на відео, очевидно, вже після нанесення речовини «Новачок» на елементи дверей будинку Скрипалів

    Британське видання Daily Mail опубліковало кадри, на яких зафіксовані офіцери ГРУ Олександр Петров і Руслан Боширов, яких підозрюють у замаху на екс-агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

    «Одягнених у зимовий одяг Олександра Петрова та Руслана Боширова помітили, коли вони проходили повз магазин колекційних речей та рідкісних марок Dauwalders, коли їхня увага була звернута на його вітрину», - йдеться у повідомленні на сайті Daily Mail.

    Як видно з відеозапису, зробленого камерою спостереження всередині магазину, чоловіки невимушено йдуть вулицею у Солсбері. Петров - у чорній вовняній шапці та з рюкзаком, Боширов одягнений у темну куртку, на голові бейсболка. Обидва йдуть у бік вокзалу, очевидно, вже після нанесення речовини «Новачок» на елементи дверей будинку Скрипалів.

    Потім підозрювані ненадовго зупинилися біля вітрини магазину, ймовірно забувши про свою місію, та почали з цікавістю розглядати виставлену продукцію магазину. Після цього офіцери ГРУ спробували зайти в приміщення, однак двері були зачинені, і росіяни продовжили шлях до залізничного вокзалу Солсбері.

    За словами власника магазину, він був зачинений, оскільки це була неділя - вихідний день.

    Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

    Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

    Міністр закордонних справ Павло Клімкін підкреслив солідарність України з Великою Британією у справі Скрипалів.

    У четвер, 6 вересня, пройшло термінове засідання Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання Великої Британії через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.

    Постійний представник РФ при ООН і в Раді безпеки Василь Небензя заявив, що Російська Федерація «ніколи не розробляла, ніколи не виробляла і ніколи не накопичувала запаси «Новачка».

    Читайте також статтю: Ми більше не почуваємося у безпеці: «новачок» перевернув життя британців

    Джерело: Укрінформ

    Росія ГРУ отруєння Велика Британія Сергій Скрипаль
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