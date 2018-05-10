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    Нові протести в Єревані: тепер активісти вимагають відставки мера

    Чинний мер Єревана, член Республіканської партії Вірменії Маргарян - син померлого в 2007 році екс-прем'єра Вірменії Андраніка Маргаряна
    У столиці Вірменії вимагають відставки мера Єревана Тарона Маргаряна. Акція протесту почалася в четвер, 10 травня біля будівлі адміністрації Єревана, повідомляє РІА Новости. Противники мера звинувачують його в неефективній діяльності і непідзвітності перед громадянами. Чинний мер Єревана, член Республіканської партії Вірменії Маргарян - син
    • Сьогодні, 11:37
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    Мер Єревана Тарон Маргарян
    Мер Єревана Тарон Маргарян

    Чинний мер Єревана, член Республіканської партії Вірменії Маргарян - син померлого в 2007 році екс-прем'єра Вірменії Андраніка Маргаряна

    У столиці Вірменії вимагають відставки мера Єревана Тарона Маргаряна. Акція протесту почалася в четвер, 10 травня біля будівлі адміністрації Єревана, повідомляє РІА Новости.

    Противники мера звинувачують його в неефективній діяльності і непідзвітності перед громадянами.

    Чинний мер Єревана, член Республіканської партії Вірменії Маргарян - син померлого в 2007 році екс-прем'єра Вірменії Андраніка Маргаряна. Займає цей пост з 2011 року.

    Як повідомлялося, лідер протестів у Вірменії Нікол Пашинян став прем'єр-міністром.

    Національні збори Вірменії 8 травня на спеціальному засіданні обрали єдиного кандидата Ніколу Пашиняна на посаду прем'єр-міністра. За кандидатуру Пашиняна проголосували 59 депутатів, проти висловилися 42 парламентаря.

    Нагадаємо, раніше правляча Республіканська партія Вірменії погодиласяобрати на посаду прем’єр-міністра кандидата від опозиції.

    Протягом останнього місяця у Вірменії проходили масштабні акції протеступроти висунення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна на пост прем'єр-міністра.

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