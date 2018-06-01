Новим прем’єр-міністром Італії став Джузеппе Конте

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Фото - ANSA Серджо Маттарелла та Джузеппе Конте

Після Конте присягу також склали всі 18 міністрів і президент Італії привітав кожного із них

Джузеппе Конте склав присягу прем’єр-міністра Італії у присутності президента Серджо Маттарелли та свого уряду.

Про це повідомляє ANSA.

Після Конте присягу також склали всі 18 міністрів і президент Італії привітав кожного із них. З моменту завершення церемонії уряд отримує всю повноту своїх повноважень.

Конте вдруге за два тижні отримав мандат на формування уряду. Перша спроба провалилася після відмови Маттарелли схвалити на посаді міністра фінансів суперечливого кандидата - жорсткого критика єврозони Паоло Савону.

Через незгоду затвердити міністра Конте відмовився від посади прем'єра.

У четвер, 31 травня, після невдалої спроби сформувати технократичний уряд на чолі з екс-чиновником МВФ Коттареллі, лідери італійських популістських партій «Руху 5 зірок» та «Ліги» знову домовились про формування уряду.

На посаду міністра фінансів запропоновано компромісну фігуру – професора економіки Джованні Тріа, який підтримує членство країни у єврозоні.

Варто наголосити, що Савона таки працюватиме в уряді популістів. Він обійме посаду міністра європейських справ. А колишній міністр справ ЄС Енцо Моаверо Міланезі стане головою МЗС.

Лідер «Ліги» Маттео Сальвіні та лідер «Руху 5 зірок» Луїджі Ді Майо обіймуть посади віце-прем’єрів. Сальвіні також буде міністром внутрішніх справ, а Ді Майо – міністром промисловості.