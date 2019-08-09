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    Новим спікером польського Сейму стала колишня глава МВС

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    Ельжбету Вітек обрали спікером Сейму Польщі - Новим спікером польського Сейму стала колишня глава МВС
    Ельжбету Вітек обрали спікером Сейму Польщі

    За кандидатуру Вітек проголосували 245 з 419 депутатів

    Новим спікером Сейму Польщі в п'ятницю обрали Ельжбету Вітек, яка раніше займала пост міністра внутрішніх справ і адміністрації республіки.

    Про це повідомляє TVN24.

    За кандидатуру 61-річної Вітек, висунуту правлячою партією «Закон і справедливість», проголосували 245 з 419 депутатів, які брали участь в голосуванні. Раніше сьогодні президент звільнив її з посади глави МВС.

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    Опозиційні партії пропонували кандидатури ще двох кандидаток, але жодна з них не набрала більшості голосів.

    Вітек замінить на посаді спікера Марека Кухцінського, який оголосив про відставку в результаті скандалу навколо його приватних перельотів на урядовому літаку.

    Спікер Сейму - друга особа в державі після президента Польщі. Вітек - третя жінка на цій посаді в історії польського парламенту.

    Раніше президент Польщі призначив дату парламентських виборів. Вони відбудуться 13 жовтня. 

     

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