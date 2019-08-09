Новим спікером польського Сейму стала колишня глава МВС
За кандидатуру Вітек проголосували 245 з 419 депутатів
Новим спікером Сейму Польщі в п'ятницю обрали Ельжбету Вітек, яка раніше займала пост міністра внутрішніх справ і адміністрації республіки.
Про це повідомляє TVN24.
За кандидатуру 61-річної Вітек, висунуту правлячою партією «Закон і справедливість», проголосували 245 з 419 депутатів, які брали участь в голосуванні. Раніше сьогодні президент звільнив її з посади глави МВС.
Опозиційні партії пропонували кандидатури ще двох кандидаток, але жодна з них не набрала більшості голосів.
#Sejm bezwzględną większością głosów wybrał poseł Elżbietę Witek na funkcję Marszałka Sejmu pic.twitter.com/xF1p5IdRkg— Sejm RP (@KancelariaSejmu) 9 августа 2019 г.
Вітек замінить на посаді спікера Марека Кухцінського, який оголосив про відставку в результаті скандалу навколо його приватних перельотів на урядовому літаку.
Спікер Сейму - друга особа в державі після президента Польщі. Вітек - третя жінка на цій посаді в історії польського парламенту.
Раніше президент Польщі призначив дату парламентських виборів. Вони відбудуться 13 жовтня.