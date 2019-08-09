Новим спікером польського Сейму стала колишня глава МВС



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Ельжбету Вітек обрали спікером Сейму Польщі

За кандидатуру Вітек проголосували 245 з 419 депутатів

Новим спікером Сейму Польщі в п'ятницю обрали Ельжбету Вітек, яка раніше займала пост міністра внутрішніх справ і адміністрації республіки.

Про це повідомляє TVN24.

За кандидатуру 61-річної Вітек, висунуту правлячою партією «Закон і справедливість», проголосували 245 з 419 депутатів, які брали участь в голосуванні. Раніше сьогодні президент звільнив її з посади глави МВС.

Опозиційні партії пропонували кандидатури ще двох кандидаток, але жодна з них не набрала більшості голосів.

#Sejm bezwzględną większością głosów wybrał poseł Elżbietę Witek na funkcję Marszałka Sejmu pic.twitter.com/xF1p5IdRkg — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 9 августа 2019 г.

Вітек замінить на посаді спікера Марека Кухцінського, який оголосив про відставку в результаті скандалу навколо його приватних перельотів на урядовому літаку.

Спікер Сейму - друга особа в державі після президента Польщі. Вітек - третя жінка на цій посаді в історії польського парламенту.

Раніше президент Польщі призначив дату парламентських виборів. Вони відбудуться 13 жовтня.