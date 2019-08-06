  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Президент Польщі призначив дату парламентських виборів

    • Розсилка
    13 жовтня у Польщі відбудуться парламентські вибори - Президент Польщі призначив дату парламентських виборів
    13 жовтня у Польщі відбудуться парламентські вибори

    Після публікації постанови президента в Офіційному віснику, не пізніше п’ятого дня з дати призначення виборів, має офіційно початися виборча кампанія

    Президент Польщі Анджей Дуда підписав розпорядження про визначення 13 жовтня в якості дати парламентських виборів.

    Про це заявив речник президента Блажей Спихальский, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на RMF24.

    «Президент Анджей Дуда буквально щойно підписав відповідне розпорядження про призначення 13 жовтня в якості дати парламентських виборів. Це розпорядження було передано до Канцелярії Голови Ради Міністрів для публікації в Офіційному віснику», - сказав він.

    Після публікації постанови президента в Офіційному віснику, не пізніше п’ятого дня з дати призначення виборів, має офіційно початися виборча кампанія.

    Згідно з Конституцією Польщі, парламентські вибори призначає президент не пізніше ніж за 90 днів до закінчення чотирьох років з початку терміну повноважень Сейму та Сенату.

    За результатами останніх опитувань, найбільшою популярністю у поляків користується керівна партія «Право і справедливість».

    Раніше президент Польщі наполягав, що вибори повинні пройти не раніше 13 жовтня і не пізніше 10 листопада.

    Читайте також
    Польща вибори політика Анджей Дуда президент парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ