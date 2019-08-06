Президент Польщі призначив дату парламентських виборів



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13 жовтня у Польщі відбудуться парламентські вибори

Після публікації постанови президента в Офіційному віснику, не пізніше п’ятого дня з дати призначення виборів, має офіційно початися виборча кампанія

Президент Польщі Анджей Дуда підписав розпорядження про визначення 13 жовтня в якості дати парламентських виборів.

Про це заявив речник президента Блажей Спихальский, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на RMF24.

«Президент Анджей Дуда буквально щойно підписав відповідне розпорядження про призначення 13 жовтня в якості дати парламентських виборів. Це розпорядження було передано до Канцелярії Голови Ради Міністрів для публікації в Офіційному віснику», - сказав він.

Після публікації постанови президента в Офіційному віснику, не пізніше п’ятого дня з дати призначення виборів, має офіційно початися виборча кампанія.

Згідно з Конституцією Польщі, парламентські вибори призначає президент не пізніше ніж за 90 днів до закінчення чотирьох років з початку терміну повноважень Сейму та Сенату.

За результатами останніх опитувань, найбільшою популярністю у поляків користується керівна партія «Право і справедливість».

Раніше президент Польщі наполягав, що вибори повинні пройти не раніше 13 жовтня і не пізніше 10 листопада.