Президент Польщі призначив дату парламентських виборів
Після публікації постанови президента в Офіційному віснику, не пізніше п’ятого дня з дати призначення виборів, має офіційно початися виборча кампанія
Президент Польщі Анджей Дуда підписав розпорядження про визначення 13 жовтня в якості дати парламентських виборів.
Про це заявив речник президента Блажей Спихальский, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на RMF24.
«Президент Анджей Дуда буквально щойно підписав відповідне розпорядження про призначення 13 жовтня в якості дати парламентських виборів. Це розпорядження було передано до Канцелярії Голови Ради Міністрів для публікації в Офіційному віснику», - сказав він.
Після публікації постанови президента в Офіційному віснику, не пізніше п’ятого дня з дати призначення виборів, має офіційно початися виборча кампанія.
Згідно з Конституцією Польщі, парламентські вибори призначає президент не пізніше ніж за 90 днів до закінчення чотирьох років з початку терміну повноважень Сейму та Сенату.
За результатами останніх опитувань, найбільшою популярністю у поляків користується керівна партія «Право і справедливість».
Раніше президент Польщі наполягав, що вибори повинні пройти не раніше 13 жовтня і не пізніше 10 листопада.