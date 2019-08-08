У Польщі спікер Сейму подав у відставку після скандалу з авіаперельотами



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Кухцінський часто літав урядовими літаками між Варшавою, де він працює, та Жешувом, містом на південному сході Польщі, де він живе

Кухцінський понад 100 разів використав урядовий літак для приватних польотів і польським платникам податків його перельоти коштували 928 тисяч євро

У Польщі спікер Сейму Марек Кухцінський пішов у відставку через скандал довкола його приватних перельотів на урядовому літаку.

Про це повідомляє RMF 24.

Зазначається, що Кухцінський, один з провідних членів партії влади «Право і справедливість», заявив, що піде з посади у п’ятницю, 9 серпня. Його заява пролунала наступного дня після зустрічі з партійним керівництвом у середу.

Голова «Права і справедливості» Ярослав Качинський заявив, що рішення спікера піти у відставку є доказом позиції партії «слухати поляків та служити Польщі».

Польські ЗМІ та опозиційна партія «Громадянська платформа» встановили, що від березня 2018 року до липня 2019 року Кухцінський часто літав урядовими літаками між Варшавою, де він працює, та Жешувом, містом на південному сході Польщі, де він живе.

Стверджується, що Кухцінський понад 100 разів використав урядовий літак для приватних польотів, іноді разом із родиною та деякими членами партії влади.

Опозиція закликала його до відставки, проте сам Кухцінський раніше заявляв, що «рейси були необхідною частиною його роботи». Він підкреслив, що всі його дії відповідали польському законодавству.

У середу прокурор у Варшаві повідомив, що проводиться перевірка на предмет можливих порушень в зв'язку з польотами Кухцінського.

За інформацією Onet, вартість рейсів спікера Сейму загалом коштувала польським платникам податків 4 мільйони злотих (928 тисяч євро).

Часті польоти Кухцінського є потенційною проблемою для партії влади напередодні парламентських виборів цієї осені.