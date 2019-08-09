Віцепрем'єр Італії Сальвіні виступив за дострокові вибори в парламент



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Віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні

Маттео Сальвіні поскаржився, що в італійському парламенті відсутня більшість

Віцепрем'єр Італії та лідер правої партії «Ліга» Маттео Сальвіні заявив про відсутність парламентської більшості в урядової коаліції та потребу в нових виборах у країні.

Як пише Deutsche Welle, 8 серпня він сказав прем'єру Італії Джузеппе Конте: «Ходімо негайно в парламент, аби підтвердити, що більшості вже немає (...) І після цього швидко звернемося до виборців».

Протягом четверга у Римі відбувалися зустрічі між лідерами країни, зокрема між Сальвіні та Конте, а також Конте та президентом Італії Серджо Маттареллою. Вони намагалися владнати конфлікт між «Лігою» та її партнером у коаліції партією «Рух п'яти зірок».

Останнім приводом для суперечки між ними став проект швидкісної залізничної гілки між італійським містом Турин і французьким Ліоном. «Ліга» його підтримує, тоді як «Рух п'яти зірок» - проти. За словами Сальвіні, парламент може зібратися вже наступного тижня.

До слова, 10 липня видання Buzzfeed повідомило, що політики ультраправої партії «Ліга» віцепрем’єра, міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні вели переговори з представниками Кремля. Журналісти Buzzfeed посилаються на аудіозапис зустрічі італійців із росіянами в Москві.

Переговори нібито стосувалися оформлення поставок нафти таким чином, щоб партія отримала близько 65 мільйонів доларів.

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