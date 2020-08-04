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    Нацбанк: економіка України виходить з коронакризи

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    <p>Ділові очікування в торгівлі і промисловості практично вийшли на докарантинний рівень, зазначають в НБУ</p> - Нацбанк: економіка України виходить з коронакризи

    Ділові очікування в торгівлі і промисловості практично вийшли на докарантинний рівень, зазначають в НБУ

    Все ж економіка ще потребує стимулюючої монетарної політики

    Українська економіка починає виходити з кризи, пов'язаної з коронавірусним карантином.

    Про це йдеться в повідомленні Національного банку за підсумками засідання комітету монетарної політики, опублікованому в понеділок, 3 серпня.

    Зазначається, що поступове відновлення роздрібної торгівлі відновилося в липні, сповільнилося падіння споживчого імпорту.

    Ділові очікування в торгівлі і промисловості практично вийшли на докарантинний рівень. Зростання цін прискорилося через подорожчання енергоносіїв на світових ринках і поступове відновлення попиту.

    У комітеті Нацбанку вважають, що в таких умовах економіка все ще потребує стимулюючої монетарної політики і збереження облікової ставки НБУ на рівні 6% є оптимальним рішенням.

    Це залишає банкам достатній простір для зниження ставок по кредитах і депозитах і направлено на забезпечення помірної інфляції в 2021-2022 роках.

    До слова, у Китаї після коронакризи економіка почала відновлюватися швидкими темпами.

    Як повідомлялося, в Євросоюзі зафіксували рекордний спад економіки.

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