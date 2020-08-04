Нацбанк: економіка України виходить з коронакризи
Ділові очікування в торгівлі і промисловості практично вийшли на докарантинний рівень, зазначають в НБУ
Все ж економіка ще потребує стимулюючої монетарної політики
Українська економіка починає виходити з кризи, пов'язаної з коронавірусним карантином.
Про це йдеться в повідомленні Національного банку за підсумками засідання комітету монетарної політики, опублікованому в понеділок, 3 серпня.
Зазначається, що поступове відновлення роздрібної торгівлі відновилося в липні, сповільнилося падіння споживчого імпорту.
Ділові очікування в торгівлі і промисловості практично вийшли на докарантинний рівень. Зростання цін прискорилося через подорожчання енергоносіїв на світових ринках і поступове відновлення попиту.
У комітеті Нацбанку вважають, що в таких умовах економіка все ще потребує стимулюючої монетарної політики і збереження облікової ставки НБУ на рівні 6% є оптимальним рішенням.
Це залишає банкам достатній простір для зниження ставок по кредитах і депозитах і направлено на забезпечення помірної інфляції в 2021-2022 роках.
До слова, у Китаї після коронакризи економіка почала відновлюватися швидкими темпами.
Як повідомлялося, в Євросоюзі зафіксували рекордний спад економіки.