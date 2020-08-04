Нацбанк: економіка України виходить з коронакризи



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Ділові очікування в торгівлі і промисловості практично вийшли на докарантинний рівень, зазначають в НБУ

Все ж економіка ще потребує стимулюючої монетарної політики

Українська економіка починає виходити з кризи, пов'язаної з коронавірусним карантином.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку за підсумками засідання комітету монетарної політики, опублікованому в понеділок, 3 серпня.

Зазначається, що поступове відновлення роздрібної торгівлі відновилося в липні, сповільнилося падіння споживчого імпорту.

Ділові очікування в торгівлі і промисловості практично вийшли на докарантинний рівень. Зростання цін прискорилося через подорожчання енергоносіїв на світових ринках і поступове відновлення попиту.

У комітеті Нацбанку вважають, що в таких умовах економіка все ще потребує стимулюючої монетарної політики і збереження облікової ставки НБУ на рівні 6% є оптимальним рішенням.

Це залишає банкам достатній простір для зниження ставок по кредитах і депозитах і направлено на забезпечення помірної інфляції в 2021-2022 роках.

До слова, у Китаї після коронакризи економіка почала відновлюватися швидкими темпами.

Як повідомлялося, в Євросоюзі зафіксували рекордний спад економіки.

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