Мін’юст США звинуватив Коломойського в крадіжках та відмиванні грошей



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Протягом більше року федеральні агенти відстежували мільйони доларів, які були відправлені в США від компаній, що належать Коломойському та його партнеру Геннадію Боголюбову

У міністерстві юстиції США вважають, що Коломойський розікрав мільярди доларів з «Приватбанку», а потім відмивав їх за межами України

У четвер, 6 серпня, міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з «Приватбанку», а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в США і в усьому світі.

Про це повідомляє The Washigton Post.

Зазначається, що протягом більше року федеральні агенти відстежували мільйони доларів, які були відправлені в США від компаній, що належать Коломойському та його партнеру Геннадію Боголюбову, для купівлі об'єктів нерухомості, в тому числі чотирьох хмарочосів у центрі Клівленда, в період приблизно з 2008 року та наступних п'яти років.

У зв'язку з розслідуванням федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну, в тому числі в лютому, де вони зустрічалися з генпрокурором Русланом Рябошапкою, і слідчими з НАБУ, щоб обговорити справу проти олігарха.

The Washigton Post нагадує, що розслідування НБУ виявило дефіцит в бухгалтерських книгах «Приватбанку» на $5,5 млрд і вони назвали це «масштабним і скоординованим шахрайством», в якому брали участь основні акціонери банку Коломойський і Боголюбов. Щоб утримати банк від краху, уряд використав кошти платників податків, щоб закрити діру, пише ЗМІ.

Нагадаємо, 4 серпня стало відомо, що ФБР провело обшуки в американській компанії Optima, яку пов’язують з Коломойським.

Optima вважають компанією, пов’язаною з Коломойським, зокрема через «Приватбанк», яким олігарх володів до націоналізації в 2016 році, а сама Optima свого часу активно скуповувала в Клівленді нерухомість.

У травні 2020 року американські видання BuzzFeed і Bloomberg повідомили про справу, яку ФБР веде проти Коломойського та Боголюбова. Тоді розслідувачі вже встановили, що десь із 2008 року й протягом наступних п’яти років компанії з Кіпру, Карибських островів тощо, пов’язані з олігархами, скуповували нерухомість у центрі американського міста Клівленд (штат Огайо), а також окремі об’єкти в інших американських штатах.

Загалом, як ідеться в матеріалах розслідування, Коломойський і Боголюбов передали $622,8 млн підконтрольним їм фірмам для купівлі нерухомості. Розслідувачі підозрюють, що ці кошти — частина з тих, що були виведені з «Приватбанку» для відмивання.