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    На Закарпатті прикордонника затримали на хабарях за контрабанду

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    <p>Правоохоронці затримали прикордонника під час отримання чергового хабаря в розмірі 1,2 тисяч євро</p> - На Закарпатті прикордонника затримали на хабарях за контрабанду

    Правоохоронці затримали прикордонника під час отримання чергового хабаря в розмірі 1,2 тисяч євро

    Фото: СБУ

    «Вигода» зловмисника становила 50 євро з кожного ящика нелегального товару

    Служба безпеки України викрила на систематичних хабарях заступника начальника одного з відділів Чопського прикордонного загону Держприкордонслужби.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники встановили, що посадовець налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від місцевих мешканців за безперешкодне переміщення через державний кордон поза пунктами пропуску гуртових партій тютюнових виробів.

    «Вигода» зловмисника становила 50 євро з кожного ящика нелегального товару, вияснили в СБУ.

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    Правоохоронці затримали прикордонника поблизу одного із населених пунктів на Закарпатті під час отримання чергового хабаря в розмірі 1,2 тисяч євро.

    У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру. Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших посадовців загону, причетних до оборудки.

    Заходи із викриття посадовця проводилися спільно з Теруправлінням ДБР, розташованим у місті Львів, та під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.

    Раніше повідомлялося, що у Волинській області співробітники оперативного підрозділу Північного регіонального управління Держприкордонслужби неподалік села Висоцьк завадили переміщенню через кордон контрабанди.

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