Новий голова ОДА розповів, коли в Черкасах запрацює аеропорт

Міжнародний аеропорт «Черкаси» у 1984 році став одним із найбільших в УРСР

Олександр Скічко пояснив ситуацію із головним місцевим довгобудом

Реконструкція Черкаського аеропорту є в програмі розвитку аеропортів на 2022 рік, але для цього він має пройти сертифікацію. Про це новий голова Черкаської ОДА Олександр Скічко повідомив в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

«Якщо ми її пройдемо, то в наступному році можемо отримати фінансування. Якщо ні – будемо обирати інший шлях», – розповів Скічко.

Він нагадав, що два роки тому ремонтували злітно-посадкову смугу, і після завершення робіт через певний час там з’явилися дефекти.

«Були відкриті кримінальні провадження, проходили експертизи. Я не знаю, у якому стані там усе зараз. Треба розуміти, умовно кажучи, чи можна зняти верхній шар покриття, або можна докласти ще один, або потрібно повністю все робити заново. Треба зрозуміти обсяг необхідних інвестицій для цієї історії та шукати інвестора», – додав Скічко.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт «Черкаси» у 1984 році став одним із найбільших в УРСР, мав статус міжнародного, обслуговував до 80 рейсів за добу. У 1992 втратив статус міжнародного та припинив приймати міжнародні рейси. Аеропорт припинив приймати літаки в 1997 році, але остаточно був закритий в 2001 через проблеми з фінансуванням.

У 2007-2009 аеропорт був реконструйований, суттєво відновились злітна смуга та аеровокзал. Станом на 2011 рік аеропорт не працював за призначенням.

Із 2018 року розпочався ремонт злітно-посадкової смуги. Але його було призупинено у зв’язку з виявленням зловживань. Нині відкрито кримінальне провадження стосовно розтрати коштів під час капітального ремонту злітно-посадкової смуги аеропорту та проводять державну експертизу. Капітальний ремонт черкаського летовища і досі не завершено.