Голова Черкаської ОДА Скічко розповів, які поради отримує від впливового тестя-мільярдера

«Дружина була не проти мого походу в політику. А от тесть…»

Новий голова Черкаської ОДА Олександр Скічко зізнався, що його тесть, бізнесмен-мільярдер Леонід Юрушев, не сильно цікавиться політичним життям та особисто не знає нікого з Офісу президента. Про це Скічко розповів в ексклюзивному інтерв'ю для «Главкому».

Очільник Черкаської ОДА підкреслив, що насамперед звертається до свого тестя за порадами щодо організації бізнесу.

«Він, як бізнесмен, читає новини, дивиться, що відбувається, і коли ми приїжджаємо на вихідних до батьків моєї дружини, то можемо поговорити і про політику зокрема. До цієї людини завжди можна звернутися за порадою, бо він має великий багаж досвіду, насамперед у бізнесі, і взагалі житті в цій країні. Але він не є учасником процесу, він не знайомий ні з ким з Офісу президента. Якщо різні олігархи, як кажуть, спілкуються з президентами, його помічниками, то він не знає ні Зеленського, ні Єрмака, ні Тимошенка, ні Шефіра…», – зізнався він.

За словами Скічка, Юрушев – людина дуже мудра й досвідчена і, можливо, за всі ці роки в нього накопичилося певне розчарування і зникла цікавість до політики.

Скічко також розповів, що зі своїм тестем обговорюють те, як влаштований його бізнес: «Моєму тестю цього року виповнюється 75, я хочу перейняти його спокій та виваженість, але розумію, що це все приходить із досвідом».

Водночас Скічко заперечив, що Юрушев фінансував його виборчу компанію. «Фінансування моєї кампанії складалося з моїх особистих заощаджень, дружини й навіть деяку частину додали мої батьки», – сказав він.

За словами Скічка, його дружина не була проти походу в політику, а тесть – так. Також голова Черкаської ОДА додав, що його політична діяльність вже відображається на родині: «Такого частого згадування прізвища Юрушева, повірте, за останні десять років не було, мабуть, з моменту, як він продав свій банк. А він – людина непублічна, не любить взагалі, коли з’являється якась стаття про нього».

Нагадаємо, Олександр Скічко у 2019 році виграв вибори в 197 окрузі з центром у Каневі. Президент Володимир Зеленський 29 січня призначив його на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.

2 лютого Скічка представили у Черкаській ОДА. Йому треба тиждень-два, щоб зрозуміти проблеми області.

Дружина Скічка – власниця готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv Єлизавета Юрушева, донька мільярдера Леоніда Юрушева.